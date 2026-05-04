Вживані автомобілі, які розкуповують в Україні миттєво

Honda Accord 2011 року (8 покоління). Фото: infocar.ua

Зростання цін на пальне в Україні змінило правила гри на вторинному авторинку. Покупці влаштували полювання на моделі, які вирізняються або економністю, або технічною витривалістю, або всім цим укупі. Деякі екземпляри знаходять нових власників швидше, ніж продавці встигають доїхати до місця огляду. Сім лідерів ліквідності демонструють високу швидкість продажу навіть за значної ринкової вартості.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на YouTube-канал "Юра Горячий".

Бюджетні варіанти

Сьому сходинку посідає Honda Accord дев’ятого покоління з 2-літровим гібридним двигуном. Автомобіль приваблює ресурсом агрегатів понад 350 000 км та середньою витратою пального близько 7 л/100 км. У бюджеті 14 000–16 000 доларів ця модель виграє у конкурентів завдяки безліміту довіри до японської інженерії та збалансованому дизайну.

Шосте місце займає Hyundai Ioniq п’ятого покоління, інтерес до якого зростає завдяки надійним батареям місткістю від 70 кВт. Моделі 2022 року з пробігом близько 50 000 км забезпечують понад 320-350 км чесного пробігу на одному заряді. Головною перевагою є відсутність деградації акумулятора навіть після 100 000-120 000 км, що робить авто вигідною інвестицією. Ціна — від 22 000 доларів.

П’яту позицію утримує Volvo XC70 третього покоління 2014–2015 років випуску. Попри вік та пробіги за 200 000 км, ці машини оцінюють у 17 000–18 000 доларів, і їх розкуповують миттєво. Модель цінують за бездоганну шумоізоляцію, тяговиті дизельні двигуни 2 л або 2,4 л та високу якість оздоблювальних матеріалів.

Nissan Qashqai з дизелем 1,5 л на механіці або 2 л з повним приводом на класичному автоматі займає четверте місце завдяки багатому оснащенню за помірні гроші. За ціну близько 10 000-12 500 доларів покупець отримує високий кліренс, панорамний дах, камери заднього огляду та підігріви сидінь. Машина ідеально підходить для тих, хто цінує економність та впевненість на розбитих дорогах.

Лідери ліквідності

Третю сходинку розділили Hyundai Kona та Kia Niro, які вписуються у популярний бюджет 15 000–17 000 доларів. Ці електричні кросовери проїжджають до 350 км на одному заряді та мають доступні ціни на запчастини. Вони зарекомендували себе як витривалі електрокари, що не обтяжують власника страхом перед швидким зносом батареї.

На другому місці опинилася Toyota Prado, особливо у 120 кузові, який не затримується на ринку довше кількох годин. Якщо рама автомобіля жива, його забирають миттєво навіть за високою ціною через мінімальну втрату вартості з роками. Надійні двигуни 4 л, на які можна встановити ГБО, дозволяють роками експлуатувати авто з впевненістю у його ліквідності.

Перше місце рейтингу займає Honda Accord восьмого покоління на автоматичній коробці передач. Попит на живі екземпляри настільки високий, що клієнти готові ігнорувати дрібні недоліки. Ця класика з випереджаючим час дизайном та надійними технологіями залишається дефіцитною та бажаною на ринку.

