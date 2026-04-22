Рейтинг найкращих гібридних авто з пробігом у 2026 році

Audi A3 TFSIe 2022 року. Фото: Audi

Попит на гібридні автомобілі з пробігом в Україні зростає через нестабільність цін на пальне та загальносвітові тренди на електрифікацію. У березні 2026 року автопарк країни поповнили понад 3300 таких машин, що на 42% більше порівняно з аналогічним періодом торік. Британські автоексперти склали рейтинг вживаних авто 2026 року, до якого потрапили класичні (HEV) та гібриди з підзарядкою (PHEV).

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на What Car.

Преміальні седани

BMW 530e посідає десяту сходинку рейтингу завдяки чудовій керованості та надійності силової установки. Цей плагін-гібрид розганяється до 100 км/год менш ніж за 6 с та долає 58 км виключно на електриці. Якісний інтер’єр та сучасна мультимедіа роблять його привабливим вибором у бізнес-класі. Але обслуговування моделі потребує значних коштів, а пасажирам позаду може бракувати вільного простору.

На дев’ятому місці опинився Mercedes A250e, який вирізняється здатністю проїхати 70 км на електротязі. Компактний автомобіль має якісний салон та добре налаштоване шасі для впевненого руху містом. Попри невеликі габарити всередині достатньо місця для пасажирів та особистих речей. Певним недоліком вважається шумний двигун під час активної роботи на високих обертах.

Потужні кросовери

Восьме місце належить BMW X5 у версії з підзарядкою, що пропонує рекордний запас ходу на електриці до 100 км. Кросовер зберіг фірмову керованість та практичність великого сімейного автомобіля преміального рівня. Якісне оздоблення інтер’єру поєднується з досить високою вартістю та певною жорсткістю підвіски. Це один з найкращих варіантів у сегменті SUV для тих, хто цінує статус та автономність.

Читайте також:

Kia Sportage займає сьому позицію завдяки наявності як класичних гібридів, так і версій PHEV. Обидві модифікації демонструють високу надійність та багате оснащення вже в початкових комплектаціях. Продуманий салон забезпечує зручність водієві та пасажирам під час тривалих подорожей. Єдиним зауваженням залишається дещо обмежений простір над головою для людей на задньому ряду.

Динамічні моделі

Шосте місце посідає BMW 330e, який позиціонується як спортивний седан для заощадливих власників. Автомобіль проїжджає до 60 км без використання бензину та радує водія відмінною динамікою прискорення. Багате оснащення компенсує жорстку підвіску, що відчувається на поганому дорожньому покритті.

Гібридна Honda Civic знаходиться на п’ятій сходинці з витратою пального лише 5,8 л/100 км. Бензиновий двигун тут працює переважно як генератор, що забезпечує розгін до сотні за 6,8 с. Модель цінують за надійність агрегатів та стабільну поведінку на дорозі під час маневрування. Висока ціна на вторинному ринку та тісний задній ряд є основними компромісами при виборі цієї моделі.

Практичні хетчбеки

Четверту позицію займає Honda Jazz завдяки надзвичайно практичному салону з унікальною системою трансформації сидінь. Мала витрата пального та продумана ергономіка роблять це авто фаворитом для щоденної міської експлуатації. Багате оснащення доступне за розумні кошти. До недоліків відносять застарілу мультимедійну систему та відчутний шум двигуна під навантаженням.

Третю сходинку виборов Volkswagen Passat GTE, особливо популярний у версії універсал з величезним багажником. Плагін-гібрид долає до 60 км на електротязі та пропонує якісне оздоблення інтер’єру з витривалих матеріалів. Просторий салон дозволяє з комфортом подорожувати великою родиною на великі відстані. Але бідна базова комплектація часто вимагає ретельного підбору авто з наявністю додаткових опцій.

Лідери ринку

Срібло рейтингу дісталося Toyota Corolla, яка використовує перевірену установку від моделі Prius. Витрата пального на рівні 4,7 л/100 км робить цей автомобіль одним із найекономніших у списку. Висока надійність та простота в керуванні стали головними перевагами японської моделі на ринку. Але користувачі часто скаржаться на тісний задній ряд та архаїчний інтерфейс мультимедійної системи.

Лідером списку став Audi A3 TFSIe, який поєднує помірну ціну та відмінне технологічне оснащення. Цей плагін-гібрид здатен проїхати 64 км без запуску двигуна внутрішнього згоряння в міських умовах. Добре налаштоване шасі забезпечує високий рівень комфорту та стабільності під час руху. Попри певні зауваження до мультимедіа, модель визнана британськими автоекспертами найкращим вибором за сукупністю важливих якостей.

Раніше Новини.LIVE писали, яка вартість популярних гібридних кросоверів в Україні у 2026 році. Станом на квітень Toyota RAV4 Hybrid залишається головним орієнтиром, проте на ринку з’явилося чимало альтернатив з привабливішими цінниками.

Також читайте, хто покладе край домінуванню Toyota на ринку гібридних авто. У 2026 році компанії Chery, Geely та Changan представлять нові технології, що обіцяють революційну паливну ефективність таких машин.