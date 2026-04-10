Вони покладуть край домінуванню Toyota на ринку гібридних авто

Китайські автовиробники готують масштабний наступ на позиції Toyota у сегменті гібридних автомобілів без підзарядки. У 2026 році компанії Chery, Geely та Changan представлять нові технології, що обіцяють революційну паливну ефективність. Заявлені показники витрати пального на рівні 2 л/100 км ставлять під загрозу багаторічне домінування японського бренду. Новий підхід базується на пріоритеті електричного приводу та використанні гнучких гібридних трансмісій.

Технічні відмінності

Гібридна система Toyota базується на планетарній передачі, яка механічно поєднує двигун внутрішнього згоряння з колесами. Це забезпечує виняткову плавність ходу та дозволяє бензиновому мотору працювати в найбільш ефективному діапазоні обертів. Проте постійне механічне зчеплення обмежує пікову потужність електричного приводу, що впливає на динаміку прискорення.

Китайські інженери обрали інший шлях, використовуючи послідовно-паралельну архітектуру та багатоступеневі гібридні трансмісії DHT. У таких системах електричний двигун часто відіграє домінантну роль, тоді як бензиновий агрегат працює як генератор або підключається лише на високих швидкостях. Це дозволяє встановлювати потужніші електромотори від 130 до 180 кВт.

Така структура забезпечує кращу динаміку в міських умовах та суттєво знижує споживання енергії. Заявлена витрата пального у міському циклі для нових китайських моделей становить близько 2–3 л/100 км. Гнучкість режимів роботи дозволяє системі миттєво адаптуватися до умов руху, максимізуючи використання електричної тяги.

Економічна вигода

Одним з головних чинників переходу на гібриди HEV стала їхня вигідна вартість виробництва. Такі автомобілі потребують компактних акумуляторів місткістю лише 1–2 кВт-год, що значно менше порівняно з плагін-гібридами чи чистими електрокарами. Це мінімізує залежність компаній від високих цін на літій та інші дорогі матеріали для батарей.

В умовах жорсткої цінової конкуренції на внутрішньому ринку малі акумуляторні системи допомагають виробникам зберігати прибутковість. Для споживачів такі авто стають раціональним вибором, позаяк не вимагають розширеної зарядної інфраструктури.

Менші витрати на компоненти дозволяють пропонувати технологічні новинки за привабливішими цінами. Гібриди без підзарядки не потребують важких батарей, що позитивно впливає на загальну масу транспортного засобу та його керованість. У 2026 році саме цей сегмент може стати основним драйвером зростання для брендів Geely та Chery.

Ринкові перспективи

Глобальна статистика підтверджує стійкий попит на гібридні технології навіть на тлі розвитку електромобілів. У 2025 році Toyota реалізувала 11 300 000 машин, де частка гібридів склала 42% або приблизно 4 400 000 одиниць. Китайські бренди планують використовувати цей потенціал для експансії на міжнародні ринки, де мережі зарядок ще недостатньо розвинені.

Компанія Geely вже анонсувала запуск системи i-HEV з цільовим показником витрати пального 3 л/100 км. Водночас Chery експериментує з батареями місткістю близько 5 кВт-год, що стирає межу між звичайними гібридами та версіями з підзарядкою. Такі рішення дозволяють залучити нову аудиторію, яка цінує економію без зміни звичок експлуатації.

Зміни в державній політиці також сприяють популярності гібридів HEV. З 2026 року пільги на придбання плагін-гібридів у Китаї скорочуються, що робить технологічний розрив між різними типами систем мінімальним. За прогнозами експертів, поступове скасування податкових преференцій для всіх видів приводів лише посилить конкурентні переваги гібридів нового покоління.

