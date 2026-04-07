Нові авто в Україні, які споживають найменше пального у 2026 році

Toyota Corolla Hybrid 2025 року.

Економія пального стала пріоритетом для українських водіїв у 2026 році. Гібридні технології зробили бензинові двигуни максимально ощадливими, дозволяючи значно зменшити щомісячні витрати на заправку. На ринку представлено десятки моделей, які споживають менш як 5 л/100 км та забезпечують високий рівень комфорту. Огляд найбільш ощадливих варіантів допоможе зробити раціональний вибір при купівлі нового авто.

Про це розповідають Новини.LIVE з посиланням на AUTO.RIA.

Гібридний ринок

Помірне споживання пального більше не вимагає відмови від просторого кросовера чи місткого седана на користь крихітних малолітражок. Виробники пропонують перевірені технології, які поєднують потужність електрики та стабільність бензинових агрегатів.

Вибір гібрида став золотою серединою між звичайними моторами та електромобілями. Такі машини не залежать від наявності розетки та мають звичну економіку обслуговування.

Економні моделі

Список лідерів за рівнем споживання пального та їхня вартість в автосалонах України у 2026 році наведені нижче. Показники відсортовані від найбільш ощадливих варіантів до моделей з витратою 5 л/100 км у змішаному циклі.

Toyota Corolla Hybrid: 3,8 л/100 км (від 1 346 622 грн) Honda HR-V Hybrid: 4,2 л/100 км (від 1 863 800 грн) Citroen C4 Mild Hybrid: 4,3 л/100 км (від 1 175 000 грн) Toyota Corolla Cross Hybrid: 4,3 л/100 км (від 1 210 490 грн) Nissan Qashqai e-Power: 4,6 л/100 км (від 1 762 000 грн) Hyundai Kona Hybrid: 4,7 л/100 км (від 1 346 700 грн) SEAT Leon mHEV: 4,9 л/100 км (від 1 237 000 грн) MG ZS Hybrid+: 5 л/100 км (від 1 065 000 грн) Toyota C-HR Hybrid: 5 л/100 км (від 1 620 000 грн) Honda Civic Hybrid: 5 л/100 км (від 1 661 400 грн)

Раціональні висновки

Паспортні характеристики споживання пального слугують головним орієнтиром для порівняння енергоефективності різних моделей. Хоча в реальних умовах показники можуть бути дещо вищими через манеру їзди, погоду або дорожню ситуацію, наведені автомобілі залишаються лідерами ощадливості.

