Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
Главная Авто Новые авто в Украине, которые потребляют меньше топлива в 2026 году

Новые авто в Украине, которые потребляют меньше топлива в 2026 году

Дата публикации 7 апреля 2026 19:45
Toyota Corolla Hybrid 2025 года. Фото: driving.ca

Экономия топлива стала приоритетом для украинских водителей в 2026 году. Гибридные технологии сделали бензиновые двигатели максимально экономными, позволяя значительно уменьшить ежемесячные расходы на заправку. На рынке представлены десятки моделей, которые потребляют менее 5 л/100 км и обеспечивают высокий уровень комфорта. Обзор наиболее экономных вариантов поможет сделать рациональный выбор при покупке нового авто.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на AUTO.RIA.

Гибридный рынок гибридный рынок

Умеренное потребление топлива больше не требует отказа от просторного кроссовера или вместительного седана в пользу крошечных малолитражек. Производители предлагают проверенные технологии, которые сочетают мощность электричества и стабильность бензиновых агрегатов.

Выбор гибрида стал золотой серединой между обычными моторами и электромобилями. Такие машины не зависят от наличия розетки и имеют привычную экономику обслуживания.

Экономные модели

Список лидеров по уровню потребления топлива и их стоимость в автосалонах Украины в 2026 году приведены ниже. Показатели отсортированы от наиболее экономных вариантов до моделей с расходом 5 л/100 км в смешанном цикле.

  1. Toyota Corolla Hybrid: 3,8 л/100 км (от 1 346 622 грн)
  2. Honda HR-V Hybrid: 4,2 л/100 км (от 1 863 800 грн)
  3. Citroen C4 Mild Hybrid: 4,3 л/100 км (от 1 175 000 грн)
  4. Toyota Corolla Cross Hybrid: 4,3 л/100 км (от 1 210 490 грн)
  5. Nissan Qashqai e-Power: 4,6 л/100 км (от 1 762 000 грн)
  6. Hyundai Kona Hybrid: 4,7 л/100 км (от 1 346 700 грн)
  7. SEAT Leon mHEV: 4,9 л/100 км (от 1 237 000 грн)
  8. MG ZS Hybrid+: 5 л/100 км (от 1 065 000 грн)
  9. Toyota C-HR Hybrid: 5 л/100 км (от 1 620 000 грн)
  10. Honda Civic Hybrid: 5 л/100 км (от 1 661 400 грн)

Рациональные выводы

Паспортные характеристики потребления топлива служат главным ориентиром для сравнения энергоэффективности различных моделей. Хотя в реальных условиях показатели могут быть несколько выше из-за манеры езды, погоды или дорожной ситуации, приведенные автомобили остаются лидерами бережливости.

Ранее Новини.LIVE сообщали о выходе обновленного Mitsubishi Outlander PHEV 2026 года. Этот 7-местный кроссовер сочетает пространство большого SUV с экономичностью на уровне малолитражки. Благодаря новой гибридной установке автомобиль расходует всего 3 л топлива на 100 км.

Также мы писали, что китайский концерн Chery представил первый в мире пикап KP31 с гибридной силовой установкой на основе дизельного двигателя.

Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
