Семиместный кроссовер, который расходует всего 3 л топлива на 100 км

Mitsubishi Outlander PHEV 2026 года. Фото: kellymitsubishiemmaus.com

Настоящая революция в сегменте семейных автомобилей произошла с выходом обновленного Mitsubishi Outlander PHEV 2026 года. Этот 7-местный кроссовер сочетает пространство большого SUV с экономичностью на уровне малолитражки. Благодаря новой гибридной установке автомобиль позволяет преодолевать значительные расстояния исключительно на электрической тяге. Модель стала идеальным решением для тех, кто ищет баланс между экологичностью и практичностью без ограничений по пробегу.

Техническое обновление

Mitsubishi представила существенно модернизированную версию своего флагманского гибрида с возможностью подзарядки. Основные изменения коснулись силовой установки, где общая мощность выросла с 248 до 297 л.с. Это обеспечивает уверенную динамику даже при полной загрузке всех трех рядов сидений в салоне.

Емкость литий-ионной батареи увеличилась до 22,7 кВт-ч, что теперь позволяет проехать около 72 км без привлечения двигателя внутреннего сгорания. В смешанном режиме эффективность модели 2026 года составляет примерно 3,2 л/100 км пробега. Электронная система полного привода AWD работает без механической связи между осями благодаря отдельным электромоторам на задней оси.

Дизайн кузова

Внешний вид кроссовера получил плановое обновление передней части с видоизмененной решеткой радиатора и новыми светодиодными фарами. Покупатель может выбрать версию с новыми многоспицевыми колесными дисками диаметром 20 дюймов. Базовая комплектация ES предлагается на колесах диаметром 18 дюймов, что обеспечивает мягкость хода на неровных дорогах.

Важной технической деталью стал переход от алюминия к стали при изготовлении крыльев и капота для лучшего поглощения вибраций и шумов. Производитель добавил больше звукоизоляционных материалов по всему кузову для повышения акустического комфорта во время скоростного движения.

Комфорт салона

Интерьер стал более изысканным благодаря использованию мягких материалов и новых вариантов отделки кожей полунатуральной покраски. Передняя панель получила современную информационно-развлекательную систему с дисплеем на 12,3 дюйма и обновленной графикой интерфейса. Аналогичный по размеру цифровой щиток приборов обеспечивает водителя всей необходимой информацией о текущем состоянии энергии.

Топовые комплектации оснащаются премиальной аудиосистемой Dynamic Sound Yamaha с двенадцатью динамиками для создания эффекта присутствия. Разработчики уделили внимание тактильным ощущениям, добавив больше поверхностей из премиальной кожи и мягких вставок на дверных картах. Стоимость новинки на рынке США составляет 43 245 долларов за базовую модификацию.