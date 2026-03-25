Семимісний кросовер, який витрачає лише 3 л пального на 100 км

Mitsubishi Outlander PHEV 2026 року.

Справжня революція у сегменті сімейних автомобілів відбулася з виходом оновленого Mitsubishi Outlander PHEV 2026 року. Цей 7-місний кросовер поєднує простір великого SUV з економічністю на рівні малолітражки. Завдяки новій гібридній установці автомобіль дозволяє долати значні відстані виключно на електричній тязі. Модель стала ідеальним рішенням для тих, хто шукає баланс між екологічністю та практичністю без обмежень за пробігом.

Технічне оновлення

Mitsubishi представила суттєво модернізовану версію свого флагманського гібрида з можливістю підзарядки. Основні зміни торкнулися силової установки, де загальна потужність зросла з 248 до 297 к.с. Це забезпечує впевнену динаміку навіть при повному завантаженні всіх трьох рядів сидінь у салоні.

Місткість літій-іонної батареї збільшилася до 22,7 кВт-год, що тепер дозволяє проїхати близько 72 км без залучення двигуна внутрішнього згоряння. У змішаному режимі ефективність моделі 2026 року становить приблизно 3,2 л/100 км пробігу. Електронна система повного приводу AWD працює без механічного зв’язку між осями завдяки окремим електромоторам на задній осі.

Дизайн кузова

Зовнішній вигляд кросовера отримав планове оновлення передньої частини з видозміненою решіткою радіатора та новими світлодіодними фарами. Покупець може обрати версію з новими багатоспицевими колісними дисками діаметром 20 дюймів. Базова комплектація ES пропонується на колесах діаметром 18 дюймів, що забезпечує м'якість ходу на нерівних дорогах.

Важливою технічною деталлю став перехід від алюмінію до сталі при виготовленні крил та капота для кращого поглинання вібрацій та шумів. Виробник додав більше звукоізоляційних матеріалів по всьому кузову для підвищення акустичного комфорту під час швидкісного руху.

Комфорт салону

Інтер’єр став більш вишуканим завдяки використанню м’яких матеріалів та нових варіантів оздоблення шкірою напівнатурального фарбування. Передня панель отримала сучасну інформаційно-розважальну систему з дисплеєм на 12,3 дюйма та оновленою графікою інтерфейсу. Аналогічний за розміром цифровий щиток приладів забезпечує водія всією необхідною інформацією про поточний стан енергії.

Топові комплектації оснащуються преміальною аудіосистемою Dynamic Sound Yamaha з дванадцятьма динаміками для створення ефекту присутності. Розробники приділили увагу тактильним відчуттям, додавши більше поверхонь з преміальної шкіри та м’яких вставок на дверних картах. Вартість новинки на ринку США становить 43 245 доларів за базову модифікацію.