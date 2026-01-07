Mitsubishi ASX: чому кросовер залишається бестселером на вторинному ринку

Кросовер Mitsubishi ASX 2020 року оранжевого кольору під час випробувань на шосе. Фото: suvdrive.com

Компактний кросовер Mitsubishi ASX утримує статус автомобільного довгожителя завдяки простій конструкції та перевіреній платформі. На вторинному ринку України ціни на модель стартують від 7500 доларів, що робить її привабливою для широкого кола покупців.

Особливості ціноутворення

Mitsubishi ASX випускається з 2010 року та базується на платформі, що стала основою для Lancer та Outlander. За час виробництва кросовер пережив три оновлення.

Найдоступніші варіанти перших років випуску мають великі пробіги (понад 300 000 км), тому для купівлі рекомендовано розглядати екземпляри після 2014 року випуску в бюджеті 10 000-11 000 доларів.

Максимальна ціна за вживані авто наразі тримається на рівні 19 000-20 000 доларів, тоді як нові машини пропонуються від 23 000 доларів.

Загроза корозії

Лакофарбове покриття моделі досить тонке: на даху товщина складає лише 80-85 мікрон, на стійках — 100. Це робить кузов вразливим до пошкоджень під час щоденної експлуатації. Автомобілі, випущені до 2014 року, часто страждають від іржі на колісних арках, задніх дверях та підрамнику.

Для захисту кузова рекомендується повна антикорозійна обробка днища та прихованих порожнин. Вартість комплексу робіт з піскоструминною обробкою та гарячим цинкуванням складає від 1500 доларів. Покриття капота та крил бронеплівкою допоможе зберегти фарбу від відколів.

Надійність двигунів

Лінійка бензинових двигунів включає:

1,6 л. Надійна конструкція, але потужності замало для важкого авто. Найкраще працює в парі з механічною КПП.

Надійна конструкція, але потужності замало для важкого авто. Найкраще працює в парі з механічною КПП. 1,8 л та 2 л. Обидва мають ланцюговий привід ГРМ з ресурсом 150 000-200 000 км. Двигун 1,8 л після 150 000 км може споживати до 1,5-2 л оливи на 10 000 км пробігу.

Обидва мають ланцюговий привід ГРМ з ресурсом 150 000-200 000 км. Двигун 1,8 л після 150 000 км може споживати до 1,5-2 л оливи на 10 000 км пробігу. 2 л. Вважається найнадійнішим та здатен пройти до 400 000-500 000 км при своєчасній зміні якісної оливи.

Трансмісія та ходова частина

Механічна коробка передач Mitsubishi ASX не має технічних вад. Варіатор, модернізований у 2014 році, потребує заміни двох оливних фільтрів кожні 50 000 км. Ця трансмісія чутлива до пробуксовувань та тривалої їзди на високих швидкостях.

Підвіска моделей до 2014 року випуску була дещо слабшою. Типовими роботами є заміна стійок стабілізатора (кожні 30 000-50 000 км) та сайлентблоків задніх важелів (на 80 000 км). Повний привід кросовера забезпечує впевненість на дорозі, проте він не пристосований для суворого бездоріжжя.