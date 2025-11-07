Нові авто з повним приводом -- найдешевші моделі в Україні

2025 Suzuki Jimny Фото: topgear.com

Сьогодні не обовʼязково переплачувати за повний привід, щоб придбати або автомобіль для поганих доріг, або просто динамічну машину. Експерти зібрали актуальний перелік найдешевших нових моделей 4х4/AWD, які доступні в салонах українських дилерів.

Про це написав AUTO.RIA.

Реклама

Читайте також:

Бюджетний повний привід

Сучасний ринок пропонує чимало цікавих варіантів нових повнопривідних автомобілів, які поєднують надійність, прохідність та відносно доступну ціну. Наявність повного приводу (4х4 або AWD) є ключовою перевагою для українських доріг, забезпечуючи краще зчеплення та безпеку в складних умовах.

Відкриває список справжня легенда бездоріжжя — компактний рамний позашляховик Suzuki Jimny, який пропонує максимальну прохідність у мініатюрному форматі. Серед лідерів за доступністю також представлені надійні Suzuki Vitara та Suzuki S-Cross — перевірені часом кросовери.

Варто звернути увагу на електричні моделі BYD Leopard 3, Smart #1 та Zeekr X. Подвоїти потужність електрокара, додавши окремий електродвигун для обертання коліс ще однієї осі, не так вже й складно.

Також популярні моделі Renault Duster та Mitsubishi ASX традиційно мають високий попит завдяки оптимальному співвідношенню ціни та якості.

Також читайте:

Найдешевші нові не китайські авто в Україні у 2025 році

Чим вживаний автомобіль кращий за новий

Найдешевше нове авто в Україні з коробкою-автомат у 2025 році

Найдешевші нові повнопривідні авто