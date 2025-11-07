Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто Найдешевші нові авто з повним приводом в Україні у 2025 році

Найдешевші нові авто з повним приводом в Україні у 2025 році

Ua ru
Дата публікації: 7 листопада 2025 06:45
Оновлено: 06:59
Нові авто з повним приводом -- найдешевші моделі в Україні
2025 Suzuki Jimny Фото: topgear.com

Сьогодні не обовʼязково переплачувати за повний привід, щоб придбати або автомобіль для поганих доріг, або просто динамічну машину. Експерти зібрали актуальний перелік найдешевших нових моделей 4х4/AWD, які доступні в салонах українських дилерів.

Про це написав AUTO.RIA.

Реклама
Читайте також:

Бюджетний повний привід

Сучасний ринок пропонує чимало цікавих варіантів нових повнопривідних автомобілів, які поєднують надійність, прохідність та відносно доступну ціну. Наявність повного приводу (4х4 або AWD) є ключовою перевагою для українських доріг, забезпечуючи краще зчеплення та безпеку в складних умовах.

Відкриває список справжня легенда бездоріжжя — компактний рамний позашляховик Suzuki Jimny, який пропонує максимальну прохідність у мініатюрному форматі. Серед лідерів за доступністю також представлені надійні Suzuki Vitara та Suzuki S-Cross — перевірені часом кросовери.

Варто звернути увагу на електричні моделі BYD Leopard 3, Smart #1 та Zeekr X. Подвоїти потужність електрокара, додавши окремий електродвигун для обертання коліс ще однієї осі, не так вже й складно.

Також популярні моделі Renault Duster та Mitsubishi ASX традиційно мають високий попит завдяки оптимальному співвідношенню ціни та якості.

Також читайте:

Найдешевші нові не китайські авто в Україні у 2025 році

Чим вживаний автомобіль кращий за новий

Найдешевше нове авто в Україні з коробкою-автомат у 2025 році

Найдешевші нові повнопривідні авто

  1. Suzuki Jimny: від 947 000 грн (22 550 доларів)
  2. Suzuki Vitara: від 1 022 000 грн (24 330 доларів)
  3. BYD Leopard 3: від 1 026 998 грн (24 495 доларів)
  4. Suzuki S-Cross: від 1 051 900 грн (25 070 доларів)
  5. Chery Himla: від 1 099 000 грн (26 192 долари)
  6. Haval H6: від 1 100 000 грн (26 215 доларів)
  7. Renault Duster: від 1 109 000 грн (26 430 доларів)
  8. Smart #1: від 1 124 528 грн (26 800 доларів)
  9. Mitsubishi ASX: від 1 139 000 грн (27 145 доларів)
  10. BMW iX1: від 1 173 718 грн (27 999 доларів)
  11. Zeekr X: від 1 174 880 грн (28 000 доларів)
  12. JAC T8: від 1 180 000 грн (28 122 доларів)

авто Україна ціни автомобіль продаж авто
Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації