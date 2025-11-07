Нові авто з повним приводом -- найдешевші моделі в Україні

Найдешевші нові авто з повним приводом в Україні у 2025 році
Сьогодні не обовʼязково переплачувати за повний привід, щоб придбати або автомобіль для поганих доріг, або просто динамічну машину. Експерти зібрали актуальний перелік найдешевших нових моделей 4х4/AWD, які доступні в салонах українських дилерів.
Бюджетний повний привід
Сучасний ринок пропонує чимало цікавих варіантів нових повнопривідних автомобілів, які поєднують надійність, прохідність та відносно доступну ціну. Наявність повного приводу (4х4 або AWD) є ключовою перевагою для українських доріг, забезпечуючи краще зчеплення та безпеку в складних умовах.
Відкриває список справжня легенда бездоріжжя — компактний рамний позашляховик Suzuki Jimny, який пропонує максимальну прохідність у мініатюрному форматі. Серед лідерів за доступністю також представлені надійні Suzuki Vitara та Suzuki S-Cross — перевірені часом кросовери.
Варто звернути увагу на електричні моделі BYD Leopard 3, Smart #1 та Zeekr X. Подвоїти потужність електрокара, додавши окремий електродвигун для обертання коліс ще однієї осі, не так вже й складно.
Також популярні моделі Renault Duster та Mitsubishi ASX традиційно мають високий попит завдяки оптимальному співвідношенню ціни та якості.
Найдешевші нові повнопривідні авто
- Suzuki Jimny: від 947 000 грн (22 550 доларів)
- Suzuki Vitara: від 1 022 000 грн (24 330 доларів)
- BYD Leopard 3: від 1 026 998 грн (24 495 доларів)
- Suzuki S-Cross: від 1 051 900 грн (25 070 доларів)
- Chery Himla: від 1 099 000 грн (26 192 долари)
- Haval H6: від 1 100 000 грн (26 215 доларів)
- Renault Duster: від 1 109 000 грн (26 430 доларів)
- Smart #1: від 1 124 528 грн (26 800 доларів)
- Mitsubishi ASX: від 1 139 000 грн (27 145 доларів)
- BMW iX1: від 1 173 718 грн (27 999 доларів)
- Zeekr X: від 1 174 880 грн (28 000 доларів)
- JAC T8: від 1 180 000 грн (28 122 доларів)
