Новые авто с полным приводом: самые дешевые модели в Украине

2025 Suzuki Jimny Фото: topgear.com

Сегодня не обязательно переплачивать за полный привод, чтобы приобрести либо автомобиль для плохих дорог, либо просто динамичную машину. Эксперты собрали актуальный перечень самых дешевых новых моделей 4х4/AWD, которые доступны в салонах украинских дилеров.

Об этом написал AUTO.RIA.

Бюджетный полный привод

Современный рынок предлагает немало интересных вариантов новых полноприводных автомобилей, которые сочетают надежность, проходимость и относительно доступную цену. Наличие полного привода (4х4 или AWD) является ключевым преимуществом для украинских дорог, обеспечивая лучшее сцепление и безопасность в сложных условиях.

Открывает список настоящая легенда бездорожья — компактный рамный внедорожник Suzuki Jimny, который предлагает максимальную проходимость в миниатюрном формате. Среди лидеров по доступности также представлены надежные Suzuki Vitara и Suzuki S-Cross — проверенные временем кроссоверы.

Стоит обратить внимание на электрические модели BYD Leopard 3, Smart #1 и Zeekr X. Удвоить мощность электрокара, добавив отдельный электродвигатель для вращения колес еще одной оси, не так уж и сложно.

Также популярные модели Renault Duster и Mitsubishi ASX традиционно пользуются высоким спросом благодаря оптимальному соотношению цены и качества.

