Самые дешевые новые авто с полным приводом в Украине в 2025 году

Дата публикации 7 ноября 2025 06:45
обновлено: 22:09
Новые авто с полным приводом: самые дешевые модели в Украине
2025 Suzuki Jimny Фото: topgear.com

Сегодня не обязательно переплачивать за полный привод, чтобы приобрести либо автомобиль для плохих дорог, либо просто динамичную машину. Эксперты собрали актуальный перечень самых дешевых новых моделей 4х4/AWD, которые доступны в салонах украинских дилеров.

Об этом написал AUTO.RIA.

Бюджетный полный привод

Современный рынок предлагает немало интересных вариантов новых полноприводных автомобилей, которые сочетают надежность, проходимость и относительно доступную цену. Наличие полного привода (4х4 или AWD) является ключевым преимуществом для украинских дорог, обеспечивая лучшее сцепление и безопасность в сложных условиях.

Открывает список настоящая легенда бездорожья — компактный рамный внедорожник Suzuki Jimny, который предлагает максимальную проходимость в миниатюрном формате. Среди лидеров по доступности также представлены надежные Suzuki Vitara и Suzuki S-Cross — проверенные временем кроссоверы.

Стоит обратить внимание на электрические модели BYD Leopard 3, Smart #1 и Zeekr X. Удвоить мощность электрокара, добавив отдельный электродвигатель для вращения колес еще одной оси, не так уж и сложно.

Также популярные модели Renault Duster и Mitsubishi ASX традиционно пользуются высоким спросом благодаря оптимальному соотношению цены и качества.

Самые дешевые новые полноприводные авто

  1. Suzuki Jimny: от 947 000 грн (22 550 долларов)
  2. Suzuki Vitara: от 1 022 000 грн (24 330 долларов)
  3. BYD Leopard 3: от 1 026 998 грн (24 495 долларов)
  4. Suzuki S-Cross: от 1 051 900 грн (25 070 долларов)
  5. Chery Himla: от 1 099 000 грн (26 192 доллара)
  6. Haval H6: от 1 100 000 грн (26 215 долларов)
  7. Renault Duster: от 1 109 000 грн (26 430 долларов)
  8. Smart #1: от 1 124 528 грн (26 800 долларов)
  9. Mitsubishi ASX: от 1 139 000 грн (27 145 долларов)
  10. BMW iX1: от 1 173 718 грн (27 999 долларов)
  11. Zeekr X: от 1 174 880 грн (28 000 долларов)
  12. JAC T8: от 1 180 000 грн (28 122 долларов)

авто Украина цены автомобиль продажа авто
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
