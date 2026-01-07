Mitsubishi ASX: почему кроссовер остается бестселлером на вторичном рынке

Кроссовер Mitsubishi ASX 2020 года оранжевого цвета во время испытаний на шоссе. Фото: suvdrive.com

Компактный кроссовер Mitsubishi ASX удерживает статус автомобильного долгожителя благодаря простой конструкции и проверенной платформе. На вторичном рынке Украины цены на модель стартуют от 7500 долларов, что делает ее привлекательной для широкого круга покупателей.

Об этом написал АвтоЦентр.

Реклама

Читайте также:

Особенности ценообразования

Mitsubishi ASX выпускается с 2010 года и базируется на платформе, ставшей основой для Lancer и Outlander. За время производства кроссовер пережил три обновления.

Самые доступные варианты первых годов выпуска имеют большие пробеги (более 300 000 км), поэтому для покупки рекомендуется рассматривать экземпляры после 2014 года выпуска в бюджете 10 000-11 000 долларов.

Максимальная цена за подержанные авто пока держится на уровне 19 000-20 000 долларов, тогда как новые машины предлагаются от 23 000 долларов.

Угроза коррозии

Лакокрасочное покрытие модели достаточно тонкое: на крыше толщина составляет всего 80-85 микрон, на стойках — 100. Это делает кузов уязвимым к повреждениям во время ежедневной эксплуатации. Автомобили, выпущенные до 2014 года, часто страдают от ржавчины на колесных арках, задних дверях и подрамнике.

Для защиты кузова рекомендуется полная антикоррозийная обработка днища и скрытых полостей. Стоимость комплекса работ с пескоструйной обработкой и горячим цинкованием составляет от 1500 долларов. Покрытие капота и крыльев бронепленкой поможет сохранить краску от сколов.

Также читайте:

Спешите купить: какие подержанные авто подорожают в 2026 году

Лучшие подержанные авто с автоматом по цене до 10 000 долларов

Надежность двигателей

Линейка бензиновых двигателей включает:

1,6 л. Надежная конструкция, но мощности мало для тяжелого авто. Лучше всего работает в паре с механической КПП.

Надежная конструкция, но мощности мало для тяжелого авто. Лучше всего работает в паре с механической КПП. 1,8 л и 2 л. Оба имеют цепной привод ГРМ с ресурсом 150 000-200 000 км. Двигатель 1,8 л после 150 000 км может потреблять до 1,5-2 л масла на 10 000 км пробега.

Оба имеют цепной привод ГРМ с ресурсом 150 000-200 000 км. Двигатель 1,8 л после 150 000 км может потреблять до 1,5-2 л масла на 10 000 км пробега. 2 л. Считается самым надежным и способен пройти до 400 000-500 000 км при своевременной смене качественного масла.

Трансмиссия и ходовая часть

Механическая коробка передач Mitsubishi ASX не имеет технических недостатков. Вариатор, модернизированный в 2014 году, требует замены двух масляных фильтров каждые 50 000 км. Эта трансмиссия чувствительна к пробуксовкам и длительной езде на высоких скоростях.

Подвеска моделей до 2014 года выпуска была несколько слабее. Типичными работами являются замена стоек стабилизатора (каждые 30 000-50 000 км) и сайлентблоков задних рычагов (на 80 000 км). Полный привод кроссовера обеспечивает уверенность на дороге, однако он не приспособлен для сурового бездорожья.