ТОП-10 надежных подержанных авто с АКПП до 10 000 долларов

Mitsubishi Outlander XL Фото: takecars.com

Бюджет в 10 000 долларов считается средним для покупки авто с автоматической трансмиссией, однако водители часто сталкиваются с проблемой выбора надежного агрегата. Эксперты подготовили рейтинг проверенных временем моделей, где коробка передач не станет причиной постоянных визитов на сервис.

Об этом рассказал эксперт YouTube-канала "Юра Горячий".

Реклама

Читайте также:

Ликвидные автомобили

Открывает десятку Mitsubishi Galant девятого поколения. Это вариант для тех, кто хочет сэкономить: достойный экземпляр можно найти за 7500 долларов. Автомобиль отличается комфортной подвеской и просторным салоном. Главное преимущество — классическая 4-ступенчатая автоматическая коробка, которая считается одной из самых надежных в мире и часто служит дольше двигателя. Она не боится перегревов и агрессивной езды.

Девятую строчку занимает Volkswagen Jetta VI (американская версия) 2013-2015 годов выпуска. Это авто называют одним из лучших по соотношению цены и качества. Среди двигателей советуют обращать внимание на атмосферные бензиновые агрегаты 2.0 и 2.5, которые комплектуются классическим автоматом Aisin, а не роботизированной DSG. Дизельные версии 2.0 TDI также надежны (с мокрой DSG), однако найти их с пробегом менее 250 000-300 000 км крайне трудно.

На восьмом месте Mazda 6 (кузов GH). За 8000-9000 долларов можно приобрести ухоженное авто с бензиновым двигателем 2.0 или 2.5 на классическом автомате. Эта трансмиссия при своевременной замене масла без проблем преодолевает более 250 000-300 000 км. Модель хвалят за управляемость и дизайн, особенно в кузове лифтбек или универсал.

Седьмое место досталось кроссоверу Subaru Forester (2009-2010) с двигателем 2.5. Несмотря на стереотипы относительно вариаторов, трансмиссия Subaru отличается высокой надежностью, не перегревается и выдерживает нагрузки, в отличие от конкурентов. Дополнительным плюсом является эффективная система полного привода.

Шестую позицию занимает Jeep Compass (от 2013 года). Важно выбирать рестайлинговые версии с двигателем 2.4 и классическим 6-ступенчатым автоматом, а не вариатором, который ставился раньше. Преимущество модели — возможность найти экземпляр с относительно небольшим пробегом (150 000-170 000 км). Это простой и ликвидный автомобиль с полным приводом.

Также читайте:

Как быстро сломать автоматическую коробку передач в машине

Самое дешевое новое авто в Украине с коробкой-автомат в 2025 году

Первая пятерка

Пятое место разделили Skoda Octavia A5 и Volkswagen Passat B7 с дизельными двигателями 2.0 TDI и мокрой коробкой DSG (DQ250). Эта связка агрегатов считается меганадежной и экономной. Единственный существенный недостаток — на вторичном рынке такие авто преимущественно имеют реальные пробеги более 300 000 км.

Четвертыми в рейтинге стали Volvo V50 и S40. Рекомендуются версии с 5-цилиндровыми дизелями 2.0 или 2.4 в паре с японским автоматом Aisin. Эти авто устойчивы к коррозии, имеют качественную шумоизоляцию и комфортные сиденья, хотя также часто встречаются с большими пробегами.

Третье место эксперты отдали рестайлинговому Renault Laguna III с дизельным двигателем 2.0 (M9R) и классическим автоматом. Комбинация цепного двигателя и гидротрансформаторной коробки делает эту модель чрезвычайно выносливой. Дополнительные плюсы — исключительная устойчивость кузова к коррозии и богатое оснащение.

Серебро рейтинга получила Honda Accord восьмого поколения. Бензиновый двигатель 2.4 в сочетании с классическим автоматом обеспечивает высокую надежность и ликвидность. Автомобиль медленно теряет в цене, имеет стильный дизайн, который не стареет, и качественный интерьер.

Лидера рейтинга эксперты предлагают выбрать из нескольких достойных вариантов. Среди претендентов на золото в этом бюджете выделяют автомобили на классическом автомате: Mitsubishi Outlander XL (3.0 бензин), Peugeot 508/Citroen C5 (2.0/2.2 дизель) или легендарную Toyota Camry 40.