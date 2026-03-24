Головна Авто Бюджетні вживані авто з найкращою економією палива у 2026 році

Бюджетні вживані авто з найкращою економією палива у 2026 році

Дата публікації: 24 березня 2026 19:45
Volvo V50 2007 року. Фото: infocar.ua

Ринок вживаних транспортних засобів у 2026 році демонструє чіткий тренд на максимальну енергоефективність. Висока вартість пального змушує покупців шукати варіанти з мінімальним апетитом, де витрата не перевищує 5-6 л/100 км у реальних умовах. Сучасні дизельні та гібридні авто за ціною від 8 000 до 15 000 доларів дозволяють суттєво скоротити щомісячні витрати на заправку без втрати динаміки руху.

Про це розповідають Новини.LIVE з посиланням на YouTube-канал "Юра Горячий".

Доступна надійність

У бюджеті до 8 000 доларів лідером за популярністю залишається Skoda Octavia A5 випуску 2009–2013 років. Версія з дизельним двигуном 1.6 TDI споживає близько 5 л/100 км у змішаному циклі та цінується за просторий багажник. У цьому ж ціновому сегменті Volvo V50 з мотором 1.6 D демонструє ще більшу економію на рівні 4,5 л/100 км, пропонуючи при цьому високу якість оздоблення салону.

Третій Ford Focus з агрегатом 1.6 TDCi вкладається у 5 л/100 км та вирізняється збалансованою керованістю. Mazda 6 покоління GH (2007–2012) з дизелем 2,2 л потребує близько 6 л/100 км, привертаючи увагу виразним дизайном. Компактна Ford Fiesta з дизелями 1,4 або 1,6 л є справжнім рекордсменом, споживаючи всього 4 л/100 км, а Renault Megane третьої генерації з 1.5 dCi впевнено тримає показник 4,5 л/100 км.

Середній сегмент

Маючи бюджет до 12 000 доларів, можна розраховувати на Skoda Octavia A7 з оновленим 1.6 TDI, що витрачає близько 4,8 л/100 км. Американський Ford Fusion другої генерації з дизельним двигуном споживає в межах 5,5 л/100 км, пропонуючи високий рівень комфорту. Peugeot 308 з двигуном 1.6 BlueHDi вражає апетитом усього 4 л/100 км та вважається одним з найнадійніших у своєму класі.

Honda Accord восьмого покоління з дизелем 2.2 i-DTEC потребує близько 6 л/100 км, поєднуючи преміальний драйв з довговічністю. Volvo V60 серії D2 споживає 5 л/100 км та забезпечує зразковий рівень пасивної безпеки. Кросовер Peugeot 3008 з двигуном 1.6 BlueHDi витрачає 5 л/100 км, а Nissan Qashqai J11 з перевіреним 1.5 dCi показує результат 5,5 л/100 км, що робить їх ідеальними сімейними авто.

Технологічний вибір

У категорії до 15 000 доларів Volkswagen Passat B8 з дволітровим 2.0 TDI споживає в межах 5-6 л/100 км, забезпечуючи статус та наявність сучасних цифрових помічників. Гібридна версія Ford Fusion (Mondeo) ідеально підходить для міських джунглів, утримуючи витрату на рівні 5 л/100 км завдяки рекуперації енергії при гальмуванні. Це дозволяє суттєво економити в заторах.

Renault Megane четвертого покоління з модернізованим 1.5 dCi показує результат 4,2 л/100 км у заміському циклі. Вибір у цьому бюджеті дозволяє знайти машини з меншим пробігом та розширеним списком опцій. Важливо використовувати лише якісне пальне, позаяк сучасні паливні системи вказаних моделей чутливі до сторонніх домішок.

Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
