Кросовер Duster отримав унікальну гібридну установку з заводським ГБО

Лінійку популярного кросовера Dacia Duster поповнила ексклюзивна модифікація Spirit of Sand для прихильників активного відпочинку. Спецверсія пропонує унікальну комбінацію заводського газобалонного обладнання (ГБО), гібридних технологій та системи повного приводу.

Про це повідомив офіційний сайт румунського автовиробника.

Технічні характеристики

Новинка Spirit of Sand ("дух піску") оснащена інноваційною силовою установкою Hybrid-G 150 4X4. Система базується на 1,2-літровому бензиновому двигуні з м’яким гібридом 48V та додатковому електромоторі на задній осі. Сумарна потужність агрегатів становить 154 к.с. Двигун працює у парі з 6-ступеневою автоматичною коробкою передач з подвійним зчепленням, що забезпечує стабільну тягу на складному рельєфі.

Завдяки використанню двох паливних баків та електричної підтримки загальний запас ходу сягає 1500 км. Витрата пального у змішаному циклі при роботі на газу становить 7,3 л/100 км, а на бензині — 6 л/100 км.

Ексклюзивне оснащення

Зовнішній вигляд моделі вирізняється кузовом у кольорі Sandstone з декоративними елементами відтінку Copper brown. Автомобіль отримав 17-дюймові чорні легкосплавні диски та посилений дюралюмінієвий захист двигуна і трансмісії товщиною 6 мм.

Комплектація включає підігрів керма, лобового скла та передніх крісел для комфорту за низьких температур. Мультимедійна система з 10-дюймовим дисплеєм доповнена камерами кругового огляду та датчиками моніторингу сліпих зон.

Випуск обмежено серією з 500 примірників, що робить кожне авто колекційним. Ціна кросовера в Румунії становить 28 990 євро.