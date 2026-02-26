Кроссовер Duster получил уникальную гибридную установку с заводским ГБО

Duster Spirit of Sand 2026 года. Фото: Dacia

Линейку популярного кроссовера Dacia Duster пополнила эксклюзивная модификация Spirit of Sand для любителей активного отдыха. Спецверсия предлагает уникальную комбинацию заводского газобаллонного оборудования (ГБО), гибридных технологий и системы полного привода.

Об этом сообщил официальный сайт румынского автопроизводителя.

Реклама

Читайте также:

Технические характеристики

Новинка Spirit of Sand ("дух песка") оснащена инновационной силовой установкой Hybrid-G 150 4X4. Система базируется на 1,2-литровом бензиновом двигателе с мягким гибридом 48V и дополнительном электромоторе на задней оси. Суммарная мощность агрегатов составляет 154 л.с. Двигатель работает в паре с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач с двойным сцеплением, что обеспечивает стабильную тягу на сложном рельефе.

Благодаря использованию двух топливных баков и электрической поддержки общий запас хода достигает 1500 км. Расход топлива в смешанном цикле при работе на газу составляет 7,3 л/100 км, а на бензине - 6 л/100 км.

Также читайте:

Стоит ли купить Renault Duster с пробегом

Подержанное авто с ГБО: что проверить перед покупкой

Эксклюзивное оснащение

Внешний вид модели отличается кузовом в цвете Sandstone с декоративными элементами оттенка Copper brown. Автомобиль получил 17-дюймовые черные легкосплавные диски и усиленную дюралюминиевую защиту двигателя и трансмиссии толщиной 6 мм.

Комплектация включает подогрев руля, лобового стекла и передних кресел для комфорта при низких температурах. Мультимедийная система с 10-дюймовым дисплеем дополнена камерами кругового обзора и датчиками мониторинга слепых зон.

Выпуск ограничен серией из 500 экземпляров, что делает каждое авто коллекционным. Цена кроссовера в Румынии составляет 28 990 евро.