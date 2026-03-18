П'ять автомобілів, про покупку яких власники пошкодували у 2026 році

Електромобіль Audi Q4 e-tron. Фото: motorbiscuit.com

Складено перелік автомобілів, придбання яких принесло найбільше розчарування власникам у 2026 році, за даними Consumer Reports. Більшість позицій у цьому списку займають гібридні моделі та електрокари, що не виправдали очікувань щодо надійності та комфорту. Лише невелика частина покупців готова повторно обрати ці транспортні засоби через технічні недоліки та невідповідність вартості якості.

Про це розповідають Новини.LIVE з посиланням на Motor Biscuit.

Проблемні гібриди

Автомобілем року, яким найменш задоволені водії, став Jeep Grand Cherokee PHEV. Лише 25% власників погодилися б придбати цю модель знову. Основні скарги стосуються проблем з надійністю та частих несправностей електричних систем. Такі виклики складно виправдати при вартості машини від 60 490 до 74 670 доларів.

Ще одним розчаруванням у сегменті гібридів став кросовер Mazda CX-90 PHEV. Лише 34% опитаних підтвердили свою лояльність бренду у цьому випадку. Попри загальну репутацію марки, ця конкретна модифікація розчарувала 66% покупців. Головним чинником негативних відгуків стали невідпрацьовані переходи між бензиновим та електричним режимами руху.

Невдалі електрокари

Електричний Honda Prologue також опинився серед аутсайдерів. Лише 37% власників визнали, що купили б цей автомобіль вдруге. Спільна розробка японського виробника з корпорацією General Motors не змогла вразити аудиторію. Близько 63% користувачів висловлюють невдоволення досвідом використання цієї моделі.

Аналогічна ситуація спостерігається з Audi Q4 e-tron, який розчарував 61% своїх господарів. Користувачі скаржаться на надмірно жорстку підвіску та низьку швидкість заряджання батареї. Також чимало нарікань викликає нудний дизайн інтер’єру, що не відповідає статусу бренду. При ціні від 50 600 до 59 000 доларів клієнти не бачать цінності, за яку вони заплатили.

Бензинова помилка

Єдиним представником машин з двигуном внутрішнього згоряння у списку став Acura ADX. Лише 40% водіїв задоволені своїм вибором, тоді як інші шкодують про покупку. Багато хто відзначає, що ця модель відчувається як звичайний базовий кросовер під час руху. Враховуючи цінник від 35 000 до 44 400 доларів, авто важко назвати вигідним варіантом.