Головна Авто Найбільш надійні роки випуску Toyota Corolla

Найбільш надійні роки випуску Toyota Corolla

Ua ru
Дата публікації: 11 березня 2026 17:40
Експерти назвали найнадійніші роки випуску Toyota Corolla
Toyota Corolla 2018 року. Фото: Toyota

Вибір вживаного автомобіля потребує ретельного аналізу статистики поломок та офіційних відгуків. Японський седан Toyota Corolla, який з моменту запуску був проданий у кількості понад 50 000 000 одиниць, вважається еталоном витривалості. Проте навіть ця модель має як вдалі, так і проблемні періоди виробництва.

Які моделі вживані легендарного японського седана найкращі, а які варто оминати розповідають Новини.LIVE з посиланням на Car Buzz.

Вдалі моделі

Модель 2020 року випуску визнана кращим варіантом з погляду довговічності. Окрім високих оцінок від RepairPal (4,5/5) та Car Edge (A+), цей автомобіль мав лише незначні зауваження щодо наклейок вантажності або роботи ліхтарів заднього ходу. Статистика скарг для цієї версії залишається однією з найнижчих в історії Corolla.

Версія 2021 року також демонструє відмінні результати та має високі рейтинги надійності від RepairPal (4,5/5) та Car Edge (A+). Попри поодинокі зауваження до клапана обходу охолоджувальної рідини, загальна конструкція залишається дуже витривалою. Більшість зафіксованих звернень власників стосувалися другорядних елементів, що не впливають на ресурс агрегатів.

Автомобілі 2018 року завершують перелік рекомендованих до купівлі з оцінками від JD Power (86/100) та  RepairPal (4,5/5). Хоча фіксувалися випадки несправності паливної помпи, технічний стан більшості екземплярів оцінюється як відмінний. Цікаво, що серед зафіксованих незручностей зустрічалися навіть скарги на гризунів, які пошкоджували ізоляцію дротів.

Ризикований вибір

Найбільш проблемним періодом для седана стало десяте покоління, зокрема 2009 рік. Власники часто стикалися з надмірним споживанням мастила. Також фіксувалися поломки водяної помпи на пробігу близько 100 000 км та вихід з ладу трансмісії після 220 000 км.

Автомобілі 2010 року отримали рекордні 17 відкликань від контрольних органів. Окрім дефектів подушок безпеки та педалі газу, серйозну загрозу становив перемикач склопідіймачів, здатний спричинити пожежу через розплавлення. Скарги на серйозні проблеми з гальмівною системою лише підтверджують низьку якість цього року випуску.

Загальна статистика вказує на необхідність уникати моделей 2009 та 2010 років через ризик раптової відмови важливих вузлів. Натомість новіші покоління підтверджують репутацію марки як виробника одних з найбільш живучих машин у світі.

рейтинг авто автомобіль Toyota вживані авто
Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
