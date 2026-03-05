Найкращі вживані автомобілі після 100 000 км пробігу

Suzuki Vitara 2018 року. Фото: carmagazine.co.uk

Пробіг понад 100 000 км часто вважається межею, після якої починаються дорогі несправності та значні витрати на обслуговування. Проте звіт TUV 2026 доводить, що окремі моделі проходять технічний огляд з набагато меншою кількістю зауважень, ніж середня статистика ринку.

Про це повідомив Interia Motoryzacja.

Реклама

Читайте також:

Німецька витривалість

Mercedes E-Class став абсолютним лідером серед автомобілів віком чотири та п'ять років. При середньому показнику одометра 107 000 км частка серйозних несправностей у цієї моделі становить лише 7%. Така витривалість часто пов’язана з інтенсивною експлуатацією у корпоративних парках або службах таксі, де за технічним станом стежать регулярно.

Mercedes C-Class покоління W205 також демонструє високий рівень надійності у віковій категорії до семи років. Показник дефектів зафіксовано на позначці 10% при пробігу близько 100 000 км. Основними елементами, що вимагають уваги власників, є важелі та кріплення підвіски, тоді як амортизатори та пружини зазвичай служать довго.

Надійні кросовери

Volvo XC60 показує чудовий результат для шестирічних та семирічних машин з показником 10,3% поломок на 110 000 км пробігу. Підвіска, пружини та гальмівна система цього шведського автомобіля залишаються у зразковій формі. Серед поодиноких проблем фахівці виділяють можливі витоки оливи та незначні збої у роботі комп'ютера, що керує двигуном.

Mercedes GLE впевнено тримається у групі лідерів із результатом 10,4% несправностей на 116 000 км. Кермовий механізм та гальма не викликають зауважень, проте у старших екземплярів покоління W166 віком понад десять років кількість дефектів починає різко зростати.

Бюджетна міцність

Seat Ateca серед автомобілів віком вісім та дев'ять років демонструє 11,1% поломок при середньому пробігу 112 000 км. Найчастішою причиною звернень на сервіс є передчасне зношення гальмівних дисків та періодичні проблеми з освітлювальними приладами. Попри це, загальна надійність конструкції залишається вищою за більшість конкурентів у бюджетному сегменті.

Suzuki Vitara виявилася єдиним позаєвропейським представником у першій десятці рейтингу. Кросовер зберігає низьку дефектність після 104 000 км пробігу, хоча стан кермових елементів та півосей може бути дещо гіршим за середні показники класу. Головною слабкістю японської моделі вважається надійність ламп передніх та задніх ліхтарів.

Також читайте:

Який шанс купити в Україні вживане авто після прихованої аварії

Механік пояснив, коли ремонт автомобіля є помилкою

Сімейні лідери

Volkswagen Touran після семи років служби має лише 11,4% несправностей при пройдених 112 000 км. Через часте перевезення значних вантажів у сімейного мінівена можуть виникати проблеми з пружинами та амортизаторами. Гальмівні диски зношуються цілком очікувано, зазвичай не виходячи за межі стандартних ринкових норм.

Audi A3 та Volkswagen Touareg замикають перелік найнадійніших вживаних машин за версією TUV. Audi демонструє стабільність на рівні 12,3% поломок після 114 000 км пробігу, хоча потребує уваги до фар та гальм. Для великого Touareg характерними є витоки оливи з двигуна або коробки передач, що вимагає пильного огляду перед придбанням.