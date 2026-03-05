Видео
Названы лучшие подержанные авто с пробегом более 100 000 км

Названы лучшие подержанные авто с пробегом более 100 000 км

Ua ru
Дата публикации 5 марта 2026 07:35
Лучшие подержанные автомобили после 100 000 км пробега
Suzuki Vitara 2018 года. Фото: carmagazine.co.uk

Пробег более 100 000 км часто считается пределом, после которого начинаются дорогие неисправности и значительные расходы на обслуживание. Однако отчет TUV 2026 доказывает, что отдельные модели проходят технический осмотр с гораздо меньшим количеством замечаний, чем средняя статистика рынка.

Об этом сообщил Interia Motoryzacja.

Немецкая выносливость

Mercedes E-Class стал абсолютным лидером среди автомобилей возрастом четыре и пять лет. При среднем показателе одометра 107 000 км доля серьезных неисправностей у этой модели составляет лишь 7%. Такая выносливость часто связана с интенсивной эксплуатацией в корпоративных парках или службах такси, где за техническим состоянием следят регулярно.

Mercedes C-Class поколения W205 также демонстрирует высокий уровень надежности в возрастной категории до семи лет. Показатель дефектов зафиксирован на отметке 10% при пробеге около 100 000 км. Основными элементами, требующими внимания владельцев, являются рычаги и крепления подвески, тогда как амортизаторы и пружины обычно служат долго.

Надежные кроссоверы

Volvo XC60 показывает отличный результат для шестилетних и семилетних машин с показателем 10,3% поломок на 110 000 км пробега. Подвеска, пружины и тормозная система этого шведского автомобиля остаются в образцовой форме. Среди единичных проблем специалисты выделяют возможные утечки масла и незначительные сбои в работе компьютера, управляющего двигателем.

Mercedes GLE уверенно держится в группе лидеров с результатом 10,4% неисправностей на 116 000 км. Рулевой механизм и тормоза не вызывают замечаний, однако у старших экземпляров поколения W166 возрастом более десяти лет количество дефектов начинает резко возрастать.

Бюджетная прочность

Seat Ateca среди автомобилей в возрасте восемь и девять лет демонстрирует 11,1% поломок при среднем пробеге 112 000 км. Самой частой причиной обращений на сервис является преждевременный износ тормозных дисков и периодические проблемы с осветительными приборами. Несмотря на это, общая надежность конструкции остается выше большинства конкурентов в бюджетном сегменте.

Suzuki Vitara оказалась единственным внеевропейским представителем в первой десятке рейтинга. Кроссовер сохраняет низкую дефектность после 104 000 км пробега, хотя состояние рулевых элементов и полуосей может быть несколько хуже средних показателей класса. Главной слабостью японской модели считается надежность ламп передних и задних фонарей.

Семейные лидеры

Volkswagen Touran после семи лет службы имеет лишь 11,4% неисправностей при пройденных 112 000 км. Из-за частой перевозки значительных грузов у семейного минивэна могут возникать проблемы с пружинами и амортизаторами. Тормозные диски изнашиваются вполне ожидаемо, обычно не выходя за пределы стандартных рыночных норм.

Audi A3 и Volkswagen Touareg замыкают список самых надежных подержанных машин по версии TUV. Audi демонстрирует стабильность на уровне 12,3% поломок после 114 000 км пробега, хотя требует внимания к фарам и тормозам. Для большого Touareg характерны утечки масла из двигателя или коробки передач, что требует пристального осмотра перед приобретением.

рейтинг авто Mercedes-Benz автомобиль Volkswagen Audi подержанные авто Volvo
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
