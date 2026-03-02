Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Механик объяснил, когда ремонт автомобиля является ошибкой

Механик объяснил, когда ремонт автомобиля является ошибкой

Ua ru
Дата публикации 2 марта 2026 06:00
Когда подержанное авто становится финансовым бременем, а ремонт ошибкой
Механик работает с авто. Коллаж: Новини.LIVE

Решение о капитальном ремонте подержанного автомобиля часто превращается в сложную математическую задачу. Когда итоговый счет приближается к рыночной цене машины, специалисты советуют остановиться.

Об этом сообщил Moto.

Реклама
Читайте также:

Дорогая трансмиссия

Поломка автоматической коробки передач считается одной из самых затратных проблем для владельцев подержанных машин. По данным Kelley Blue Book, стоимость ремонта или замены этого агрегата в современных моделях может колебаться от 4000 до 30 000 долларов.

Даже успешное устранение дефекта не гарантирует существенного повышения цены автомобиля при перепродаже. Аналитики Cars and Motors Online отмечают, что при достижении расходов уровня 50% от стоимости авто продажа становится более логичным шагом.

Капитальный ремонт

Восстановление двигателя требует значительных финансовых вложений, которые часто достигают от 3000 до 20 000 долларов. Компания WalletHub в своих отчетах отмечает, что страховые фирмы обычно отказываются от ремонта, если сумма расходов превышает рыночную стоимость объекта.

Важным признаком критического состояния является сквозная коррозия силовых элементов кузова. Когда расходы на восстановление превышают 70% или 80% от цены автомобиля, дальнейшее финансирование теряет всякий смысл, отмечают представители Automotive Simple.

Также читайте:

Как высокий уровень масла может убить двигатель гибридного авто

Почему опасно включать нейтралку на автоматической коробке передач

Сложная электроника

Диагностика сотен датчиков и модулей управления в современных машинах требует дорогостоящего оборудования и много времени. Исследования PulsePlots показывают, что попытки починить устаревшую электрическую сеть часто приводят к возникновению новых неисправностей.

Наибольший риск представляют автомобили после подтопления, где вода повреждает скрытые соединения. Специалисты VEHQ предупреждают, что многие проблемы с электроникой проявляются лишь через несколько месяцев после инцидента.

ремонт авто советы автомобиль подержанные авто
Игорь Саджа - Редактор
Автор:
Игорь Саджа
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации