Когда подержанное авто становится финансовым бременем, а ремонт ошибкой

Механик работает с авто. Коллаж: Новини.LIVE

Решение о капитальном ремонте подержанного автомобиля часто превращается в сложную математическую задачу. Когда итоговый счет приближается к рыночной цене машины, специалисты советуют остановиться.

Об этом сообщил Moto.

Реклама

Читайте также:

Дорогая трансмиссия

Поломка автоматической коробки передач считается одной из самых затратных проблем для владельцев подержанных машин. По данным Kelley Blue Book, стоимость ремонта или замены этого агрегата в современных моделях может колебаться от 4000 до 30 000 долларов.

Даже успешное устранение дефекта не гарантирует существенного повышения цены автомобиля при перепродаже. Аналитики Cars and Motors Online отмечают, что при достижении расходов уровня 50% от стоимости авто продажа становится более логичным шагом.

Капитальный ремонт

Восстановление двигателя требует значительных финансовых вложений, которые часто достигают от 3000 до 20 000 долларов. Компания WalletHub в своих отчетах отмечает, что страховые фирмы обычно отказываются от ремонта, если сумма расходов превышает рыночную стоимость объекта.

Важным признаком критического состояния является сквозная коррозия силовых элементов кузова. Когда расходы на восстановление превышают 70% или 80% от цены автомобиля, дальнейшее финансирование теряет всякий смысл, отмечают представители Automotive Simple.

Также читайте:

Как высокий уровень масла может убить двигатель гибридного авто

Почему опасно включать нейтралку на автоматической коробке передач

Сложная электроника

Диагностика сотен датчиков и модулей управления в современных машинах требует дорогостоящего оборудования и много времени. Исследования PulsePlots показывают, что попытки починить устаревшую электрическую сеть часто приводят к возникновению новых неисправностей.

Наибольший риск представляют автомобили после подтопления, где вода повреждает скрытые соединения. Специалисты VEHQ предупреждают, что многие проблемы с электроникой проявляются лишь через несколько месяцев после инцидента.