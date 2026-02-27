Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Как высокий уровень масла может убить двигатель гибридного авто

Как высокий уровень масла может убить двигатель гибридного авто

Ua ru
Дата публикации 27 февраля 2026 07:35
Почему в гибридных авто растет уровень масла как это уничтожает двигатель
Проверка механиком уровня масла. Фото: @ShadetreeAutomotiveLayton

В современных гибридных автомобилях часто наблюдается специфическое явление увеличения уровня масла, которое водитель даже не наливал, в системе смазки двигателя. Эта проблема обычно обостряется после зимнего сезона и обусловлена особенностями эксплуатации двигателя внутреннего сгорания в паре с электромотором.

Об этом написал Auto Swiat.

Реклама
Читайте также:

Причины роста

Двигатели гибридов имеют сложные условия работы из-за невозможности полноценного прогрева во время поездок на короткие расстояния. Значительную часть дистанции в городе автомобиль преодолевает на электрической тяге, поэтому бензиновый агрегат часто работает только в короткие промежутки времени.

Когда двигатель работает недостаточно долго, система впрыска подает обогащенную топливную смесь. Часть бензина не успевает сгореть и просачивается сквозь поршневые кольца в картер, где смешивается с маслом. Так как температура жидкости остается низкой, легкие фракции топлива не испаряются, что приводит к постепенному увеличению общего объема смеси в системе.

Риски разрежения

Избыток жидкости создает чрезмерное давление на все уплотнители и сальники, что чревато появлением утечек. Разбавленное бензином масло теряет свою вязкость, из-за чего защитная пленка на металлических деталях становится нестабильной и может легко разорваться.

Такое состояние смазочного материала существенно ускоряет износ компонентов двигателя. Подобные процессы наблюдаются и в дизельных агрегатах из-за регенерации сажевых фильтров, однако в гибридах с непосредственным впрыском топлива проблема становится критичной именно из-за отсутствия стабильно высоких температур.

Также читайте:

Как СТО обманывает водителей при замене моторного масла

Одна ошибка при замене масла, которая разрушает двигатель авто

Как решить проблему

Обычное откачивание избытка жидкости является лишь лечением симптомов, которое не восстанавливает защитные свойства масла. Если прирост уровня является значительным, лучше полностью заменить масло вместе с фильтром, чтобы гарантировать безопасную работу двигателя.

Для предотвращения проблемы рекомендуется периодически совершать длительные поездки по трассе или использовать спортивный режим движения. Это позволяет силовой установке прогреться до температуры, при которой примеси топлива самостоятельно испаряются из масла. Такой подход помогает избежать дорогостоящего ремонта, стоимость которого может превышать несколько тысяч долларов.

Если уровень продолжает расти даже при езде на дальние расстояния, причиной может быть неисправность форсунок. Эксперты советуют не игнорировать этот показатель и обращаться в специализированные сервисы для проверки топливной системы.

ремонт авто проблемы советы автомобиль Мотор двигатель
Игорь Саджа - Редактор
Автор:
Игорь Саджа
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации