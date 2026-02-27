Відео
Як високий рівень оливи може вбити двигун гібридного авто

Дата публікації: 27 лютого 2026 07:35
Чому в гібридних авто росте рівень оливи як це нищить двигун
Перевірка механіком рівня оливи. Фото: @ShadetreeAutomotiveLayton

У сучасних гібридних автомобілях часто спостерігається специфічне явище збільшення рівня оливи, яку водій навіть не наливав, в системі змащування двигуна. Ця проблема зазвичай загострюється після зимового сезону та зумовлена особливостями експлуатації двигуна внутрішнього згоряння в парі з електромотором.

Про це написав Auto Swiat.

Причини зростання

Двигуни гібридів мають складні умови роботи через неможливість повноцінного прогріву під час поїздок на короткі відстані. Значну частину дистанції в місті автомобіль долає на електричній тязі, тому бензиновий агрегат часто працює лише в короткі проміжки часу.

Коли двигун працює недостатньо довго, система впорскування подає збагачену паливну суміш. Частина бензину не встигає згоріти та просочується крізь поршневі кільця в картер, де змішується з оливою. Позаяк температура рідини залишається низькою, легкі фракції палива не випаровуються, що призводить до поступового збільшення загального об’єму суміші в системі.

Ризики розрідження

Надлишок рідини створює надмірний тиск на всі ущільнювачі та сальники, що загрожує появою витоків. Розведена бензином олива втрачає свою в’язкість, через що захисна плівка на металевих деталях стає нестабільною та може легко розірватися.

Такий стан змащувального матеріалу суттєво прискорює знос компонентів двигуна. Подібні процеси спостерігаються і в дизельних агрегатах через регенерацію фільтрів сажі, проте в гібридах з безпосереднім упорскуванням палива проблема стає критичною саме через відсутність стабільно високих температур.

авто

Як розвʼязати проблему

Звичайне відкачування надлишку рідини є лише лікуванням симптомів, яке не відновлює захисні властивості мастила. Якщо приріст рівня є значним, краще повністю замінити оливу разом з фільтром, щоб гарантувати безпечну роботу двигуна.

Для запобігання проблемі рекомендується періодично здійснювати тривалі поїздки по трасі або використовувати спортивний режим руху. Це дозволяє силовій установці прогрітися до температури, за якої домішки палива самостійно випаровуються з мастила. Такий підхід допомагає уникнути дорогого ремонту, вартість якого може перевищувати кілька тисяч доларів.

Якщо рівень продовжує зростати навіть при їзді на дальні відстані, причиною може бути несправність форсунок. Експерти радять не ігнорувати цей показник і звертатися до спеціалізованих сервісів для перевірки паливної системи.

Ігор Саджа - Редактор
Автор:
Ігор Саджа
