Схеми обману на СТО: як водіїв дурять під час заміни моторної оливи

Процедура оновлення моторної оливи часто стає інструментом для махінацій недобросовісних працівників сервісних станцій. Відсутність належного контролю призводить до значних фінансових втрат та прискореного зносу силового агрегату.

Імітація обслуговування

Іноді олива взагалі залишається старою, а майстри лише створюють видимість виконання робіт. Для цього протирають фільтр та спеціально забруднюють горловину, щоб імітувати втручання. Така схема особливо поширена для дизельних двигунів, де робоча рідина темніє майже миттєво після запуску мотора.

Плата за повітря

Сервіси часто виставляють рахунок за повний обсяг тари, ігноруючи реальні потреби двигуна. Наприклад, якщо мотор потребує 4,25 л, у фінальному чеку з'являється цифра 5 л. Залишок рідини зазвичай не віддають, а водій змушений платити за кожний зайвий мілілітр.

Підміна бренду

Замість замовленої дорогої оливи відомого бренду у двигун можуть залити бюджетний аналог з великої бочки. Показники в'язкості та допуски можуть бути ідентичними, проте суттєва різниця у ціні залишається в кишені сервісу.

Неповне зливання

Під час відкачування через щуп частина старого мастила залишається в системі. Майстри просто додають нову порцію до залишків відпрацювання. Наслідком стає швидка втрата властивостей свіжого продукту та підвищений ризик поломки двигуна.

Як убезпечитися

Варто особисто стежити за процесом заміни. Вимога надати порожню тару та залишки оливи, а також перевірка рівня за допомогою щупа одразу після робіт дозволять уникнути шахрайства. Постановка чітких запитань майстру допоможе зберегти кошти та забезпечити тривалу експлуатацію транспортного засобу.