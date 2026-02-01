Видео
Видео

Как СТО обманывает водителей во время замены моторного масла

Дата публикации 1 февраля 2026 17:40
Как водителей обманывают при замене моторного масла
Проверка уровня масла. Фото: jdpower.com

Процедура обновления моторного масла часто становится инструментом для махинаций недобросовестных работников сервисных станций. Отсутствие надлежащего контроля приводит к значительным финансовым потерям и ускоренному износу силового агрегата.

Об этом написал Справочник водителя.

Имитация обслуживания

Иногда масло вообще остается старым, а мастера только создают видимость выполнения работ. Для этого протирают фильтр и специально загрязняют горловину, чтобы имитировать вмешательство. Такая схема особенно распространена для дизельных двигателей, где рабочая жидкость темнеет почти мгновенно после запуска мотора.

Плата за воздух

Сервисы часто выставляют счет за полный объем тары, игнорируя реальные потребности двигателя. Например, если мотор требует 4,25 л, в финальном чеке появляется цифра 5 л. Остаток жидкости обычно не отдают, а водитель вынужден платить за каждый лишний миллилитр.

Подмена бренда

Вместо заказанного дорогого масла известного бренда в двигатель могут залить бюджетный аналог из большой бочки. Показатели вязкости и допуски могут быть идентичными, однако существенная разница в цене остается в кармане сервиса.

Неполное сливание

При откачке через щуп часть старого масла остается в системе. Мастера просто добавляют новую порцию к остаткам отработки. Следствием становится быстрая потеря свойств свежего продукта и повышенный риск поломки двигателя.

Также читайте:

Как обезопасить себя

Стоит лично следить за процессом замены. Требование предоставить пустую тару и остатки масла, а также проверка уровня с помощью щупа сразу после работ позволят избежать мошенничества. Постановка четких вопросов мастеру поможет сохранить средства и обеспечить длительную эксплуатацию транспортного средства.

Игорь Саджа - Редактор
Автор:
Игорь Саджа
