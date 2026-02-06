Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто Як постійне доливання оливи вбиває двигун авто

Як постійне доливання оливи вбиває двигун авто

Ua ru
Дата публікації: 6 лютого 2026 14:00
Чим небезпечне для авто постійне доливання моторної оливи
Доливання моторної оливи. Фото: heritagepartscentre.com

Звичка постійно доливати моторну оливу замість повної її заміни часто здається виправданою власникам старих автомобілів. Однак для сучасних двигунів така практика стає причиною прискореного зносу та неминуче призводить до погіршення стану мотора.

Про це написав UAMotors.

Реклама
Читайте також:

Бруд та втрата властивостей

З часом мастильний матеріал у двигуні неминуче насичується шкідливими домішками. До них належать нагар, металевий пил та різноманітні продукти природного зношування деталей агрегата. Внаслідок цього олива втрачає ключові захисні властивості та перестає ефективно виконувати свої функції.

Кожна нова порція свіжої оливи додана поверх старого відпрацьованого об’єму фактично лише розбавляє наявне забруднення. Процес очищення системи при цьому не відбувається. Це призводить до поступового погіршення пропускної здатності фільтра та активного накопичення шкідливого осаду всередині двигуна.

Також читайте:

Ніколи не довіряйте графіку заміни моторної оливи в авто

Чи можна змішувати різні види моторної оливи

Прискорений знос

Критично важливо розуміти специфіку роботи масляного фільтра в таких умовах. У холодну погоду коли олива густіє або під час роботи на високих обертах значна частина мастила може проходити повз фільтруючий елемент через перепускний клапан. Це відкриває прямий шлях забрудненням до вразливих деталей ДВЗ.

Попадання брудної оливи з абразивними частинками викликає прискорене зношування підшипників, поршневих кілець та масляної помпи. Також від цього страждають механізми ланцюгів регулювання та система вентиляції картера. Лише повна регламентна заміна мастильного матеріалу здатна максимально очистити систему та гарантувати стабільну довготривалу роботу двигуна.

ремонт авто проблеми поради автомобіль Мотор двигун
Ігор Саджа - Редактор
Автор:
Ігор Саджа
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації