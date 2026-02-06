Чим небезпечне для авто постійне доливання моторної оливи

Доливання моторної оливи. Фото: heritagepartscentre.com

Звичка постійно доливати моторну оливу замість повної її заміни часто здається виправданою власникам старих автомобілів. Однак для сучасних двигунів така практика стає причиною прискореного зносу та неминуче призводить до погіршення стану мотора.

Бруд та втрата властивостей

З часом мастильний матеріал у двигуні неминуче насичується шкідливими домішками. До них належать нагар, металевий пил та різноманітні продукти природного зношування деталей агрегата. Внаслідок цього олива втрачає ключові захисні властивості та перестає ефективно виконувати свої функції.

Кожна нова порція свіжої оливи додана поверх старого відпрацьованого об’єму фактично лише розбавляє наявне забруднення. Процес очищення системи при цьому не відбувається. Це призводить до поступового погіршення пропускної здатності фільтра та активного накопичення шкідливого осаду всередині двигуна.

Прискорений знос

Критично важливо розуміти специфіку роботи масляного фільтра в таких умовах. У холодну погоду коли олива густіє або під час роботи на високих обертах значна частина мастила може проходити повз фільтруючий елемент через перепускний клапан. Це відкриває прямий шлях забрудненням до вразливих деталей ДВЗ.

Попадання брудної оливи з абразивними частинками викликає прискорене зношування підшипників, поршневих кілець та масляної помпи. Також від цього страждають механізми ланцюгів регулювання та система вентиляції картера. Лише повна регламентна заміна мастильного матеріалу здатна максимально очистити систему та гарантувати стабільну довготривалу роботу двигуна.