Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяШтабДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто Чи можна змішувати різні види моторної оливи

Чи можна змішувати різні види моторної оливи

Ua ru
Дата публікації: 22 вересня 2025 20:40
Що буде при змішуванні різних видів моторної оливи
Доливання моторної оливи. Фото: freepik.com

Змішування різних типів моторних олив може сильно зашкодити двигуну автомобіля. Як правильно діяти в екстрених ситуаціях, щоб уникнути поломки агрегату та зберегти ефективність системи змащування.

Про АвтоСвіту розповів начальник департаменту сервісу УКРАВТО ГРУП Олександр Чаленко.

Реклама
Читайте також:

Ризики змішування

Змішування різних типів моторних олив є вкрай небажаним, позаяк це може серйозно зашкодити двигуну автомобіля. Така практика часто призводить до зниження ефективності оливи, погіршення її змащувальних властивостей та підвищеного зносу деталей. Особливо небезпечно поєднувати синтетичні та мінеральні оливи, а також продукти з різними класами в’язкості.

Наслідки змішування можуть бути непередбачуваними: від перегріву окремих елементів двигуна до утворення емульсії або осаду, що може забити оливний фільтр. Забитий фільтр, своєю чергою, призводить до оливного голодування, що є однією з найчастіших причин виходу двигуна з ладу.

Також читайте:

Які двигуни авто споживають оливу, мов скажені

Як перевірка оливи може вбити двигун авто

Чи варто міняти потемнілу моторну оливу в авто

Терміновий долив

В екстрених ситуаціях, коли доливання оливи є критично необхідним, можна використати продукт з аналогічними допусками. Найкращий варіант — олива того ж бренду та типу, навіть якщо її в’язкість трохи відрізняється. Проте важливо дотримуватися основного правила: об’єм доданої оливи не повинен перевищувати 10% від загального в двигуні.

Навіть якщо доливати оливу, що відповідає допускам виробника, слід пам’ятати: використання продукту, що не відповідає специфікаціям, може стати причиною відмови в гарантійному ремонті автомобіля. Краще заздалегідь подбати про наявність невеликої кількості рекомендованої оливи, щоб уникнути ризикованого змішування.

ремонт авто поради автомобіль Мотор двигун
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації