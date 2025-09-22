Що буде при змішуванні різних видів моторної оливи

Доливання моторної оливи. Фото: freepik.com

Змішування різних типів моторних олив може сильно зашкодити двигуну автомобіля. Як правильно діяти в екстрених ситуаціях, щоб уникнути поломки агрегату та зберегти ефективність системи змащування.

Про АвтоСвіту розповів начальник департаменту сервісу УКРАВТО ГРУП Олександр Чаленко.

Ризики змішування

Змішування різних типів моторних олив є вкрай небажаним, позаяк це може серйозно зашкодити двигуну автомобіля. Така практика часто призводить до зниження ефективності оливи, погіршення її змащувальних властивостей та підвищеного зносу деталей. Особливо небезпечно поєднувати синтетичні та мінеральні оливи, а також продукти з різними класами в’язкості.

Наслідки змішування можуть бути непередбачуваними: від перегріву окремих елементів двигуна до утворення емульсії або осаду, що може забити оливний фільтр. Забитий фільтр, своєю чергою, призводить до оливного голодування, що є однією з найчастіших причин виходу двигуна з ладу.

Терміновий долив

В екстрених ситуаціях, коли доливання оливи є критично необхідним, можна використати продукт з аналогічними допусками. Найкращий варіант — олива того ж бренду та типу, навіть якщо її в’язкість трохи відрізняється. Проте важливо дотримуватися основного правила: об’єм доданої оливи не повинен перевищувати 10% від загального в двигуні.

Навіть якщо доливати оливу, що відповідає допускам виробника, слід пам’ятати: використання продукту, що не відповідає специфікаціям, може стати причиною відмови в гарантійному ремонті автомобіля. Краще заздалегідь подбати про наявність невеликої кількості рекомендованої оливи, щоб уникнути ризикованого змішування.