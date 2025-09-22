Что будет при смешивании разных видов моторного масла

Долив моторного масла. Фото: freepik.com

Смешивание разных типов моторных масел может сильно навредить двигателю автомобиля. Как правильно действовать в экстренных ситуациях, чтобы избежать поломки агрегата и сохранить эффективность системы смазки.

Об этом АвтоСвиту рассказал начальник департамента сервиса УКРАВТО ГРУПП Александр Чаленко.

Реклама

Читайте также:

Риски смешивания

Смешивание различных типов моторных масел является крайне нежелательным, так как это может серьезно навредить двигателю автомобиля. Такая практика часто приводит к снижению эффективности масла, ухудшению его смазывающих свойств и повышенному износу деталей. Особенно опасно сочетать синтетические и минеральные масла, а также продукты с разными классами вязкости.

Последствия смешивания могут быть непредсказуемыми: от перегрева отдельных элементов двигателя до образования эмульсии или осадка, который может забить масляный фильтр. Забитый фильтр, в свою очередь, приводит к масляному голоданию, что является одной из самых частых причин выхода двигателя из строя.

Также читайте:

Какие двигатели авто потребляют масло, как бешеные

Как проверка масла может убить двигатель авто

Стоит ли менять потемневшее моторное масло в авто

Срочный долив масла в авто

В экстренных ситуациях, когда долив масла является критически необходимым, можно использовать продукт с аналогичными допусками. Лучший вариант — масло того же бренда и типа, даже если его вязкость немного отличается. Однако важно придерживаться основного правила: объем добавленного масла не должен превышать 10% от общего в двигателе.

Даже если доливать масло, соответствующее допускам производителя, следует помнить: использование продукта, не соответствующего спецификациям, может стать причиной отказа в гарантийном ремонте автомобиля. Лучше заранее позаботиться о наличии небольшого количества рекомендованного масла, чтобы избежать рискованного смешивания.