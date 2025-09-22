Что будет при смешивании разных видов моторного масла

Можно ли смешивать разные виды моторного масла
Смешивание разных типов моторных масел может сильно навредить двигателю автомобиля. Как правильно действовать в экстренных ситуациях, чтобы избежать поломки агрегата и сохранить эффективность системы смазки.
Об этом АвтоСвиту рассказал начальник департамента сервиса УКРАВТО ГРУПП Александр Чаленко.
Риски смешивания
Смешивание различных типов моторных масел является крайне нежелательным, так как это может серьезно навредить двигателю автомобиля. Такая практика часто приводит к снижению эффективности масла, ухудшению его смазывающих свойств и повышенному износу деталей. Особенно опасно сочетать синтетические и минеральные масла, а также продукты с разными классами вязкости.
Последствия смешивания могут быть непредсказуемыми: от перегрева отдельных элементов двигателя до образования эмульсии или осадка, который может забить масляный фильтр. Забитый фильтр, в свою очередь, приводит к масляному голоданию, что является одной из самых частых причин выхода двигателя из строя.
Срочный долив масла в авто
В экстренных ситуациях, когда долив масла является критически необходимым, можно использовать продукт с аналогичными допусками. Лучший вариант — масло того же бренда и типа, даже если его вязкость немного отличается. Однако важно придерживаться основного правила: объем добавленного масла не должен превышать 10% от общего в двигателе.
Даже если доливать масло, соответствующее допускам производителя, следует помнить: использование продукта, не соответствующего спецификациям, может стать причиной отказа в гарантийном ремонте автомобиля. Лучше заранее позаботиться о наличии небольшого количества рекомендованного масла, чтобы избежать рискованного смешивания.
