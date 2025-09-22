Видео
Главная Авто Можно ли смешивать разные виды моторного масла

Можно ли смешивать разные виды моторного масла

Ua ru
Дата публикации 22 сентября 2025 20:40
Что будет при смешивании разных видов моторного масла
Долив моторного масла. Фото: freepik.com

Смешивание разных типов моторных масел может сильно навредить двигателю автомобиля. Как правильно действовать в экстренных ситуациях, чтобы избежать поломки агрегата и сохранить эффективность системы смазки.

Об этом АвтоСвиту рассказал начальник департамента сервиса УКРАВТО ГРУПП Александр Чаленко.

Срочный долив масла в авто

В экстренных ситуациях, когда долив масла является критически необходимым, можно использовать продукт с аналогичными допусками. Лучший вариант — масло того же бренда и типа, даже если его вязкость немного отличается. Однако важно придерживаться основного правила: объем добавленного масла не должен превышать 10% от общего в двигателе.

Даже если доливать масло, соответствующее допускам производителя, следует помнить: использование продукта, не соответствующего спецификациям, может стать причиной отказа в гарантийном ремонте автомобиля. Лучше заранее позаботиться о наличии небольшого количества рекомендованного масла, чтобы избежать рискованного смешивания.

Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
