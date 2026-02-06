Чем опасна для авто постоянная доливка моторного масла

Как постоянное доливание масла убивает двигатель авто
Привычка постоянно доливать моторное масло вместо полной его замены часто кажется оправданной владельцам старых автомобилей. Однако для современных двигателей такая практика становится причиной ускоренного износа и неизбежно приводит к ухудшению состояния мотора.
Об этом написал UAMotors.
Грязь и потеря свойств
Со временем смазочный материал в двигателе неизбежно насыщается вредными примесями. К ним относятся нагар, металлическая пыль и различные продукты естественного износа деталей агрегата. Вследствие этого масло теряет ключевые защитные свойства и перестает эффективно выполнять свои функции.
Каждая новая порция свежего масла добавлена поверх старого отработанного объема фактически только разбавляет имеющееся загрязнение. Процесс очистки системы при этом не происходит. Это приводит к постепенному ухудшению пропускной способности фильтра и активному накоплению вредного осадка внутри двигателя.
Также читайте:
Никогда не доверяйте графику замены моторного масла в авто
Можно ли смешивать разные виды моторного масла
Ускоренный износ
Критически важно понимать специфику работы масляного фильтра в таких условиях. В холодную погоду когда масло густеет или во время работы на высоких оборотах значительная часть масла может проходить мимо фильтрующего элемента через перепускной клапан. Это открывает прямой путь загрязнениям к уязвимым деталям ДВС.
Попадание грязного масла с абразивными частицами вызывает ускоренный износ подшипников, поршневых колец и масляного насоса. Также от этого страдают механизмы цепей регулировки и система вентиляции картера. Только полная регламентная замена смазочного материала способна максимально очистить систему и гарантировать стабильную долговременную работу двигателя.
Читайте Новини.LIVE!