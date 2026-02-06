Видео
Главная Авто Как постоянное доливание масла убивает двигатель авто

Как постоянное доливание масла убивает двигатель авто

Ua ru
Дата публикации 6 февраля 2026 14:00
Чем опасна для авто постоянная доливка моторного масла
Доливание моторного масла. Фото: heritagepartscentre.com

Привычка постоянно доливать моторное масло вместо полной его замены часто кажется оправданной владельцам старых автомобилей. Однако для современных двигателей такая практика становится причиной ускоренного износа и неизбежно приводит к ухудшению состояния мотора.

Об этом написал UAMotors.

Грязь и потеря свойств

Со временем смазочный материал в двигателе неизбежно насыщается вредными примесями. К ним относятся нагар, металлическая пыль и различные продукты естественного износа деталей агрегата. Вследствие этого масло теряет ключевые защитные свойства и перестает эффективно выполнять свои функции.

Каждая новая порция свежего масла добавлена поверх старого отработанного объема фактически только разбавляет имеющееся загрязнение. Процесс очистки системы при этом не происходит. Это приводит к постепенному ухудшению пропускной способности фильтра и активному накоплению вредного осадка внутри двигателя.

Никогда не доверяйте графику замены моторного масла в авто

Можно ли смешивать разные виды моторного масла

Ускоренный износ

Критически важно понимать специфику работы масляного фильтра в таких условиях. В холодную погоду когда масло густеет или во время работы на высоких оборотах значительная часть масла может проходить мимо фильтрующего элемента через перепускной клапан. Это открывает прямой путь загрязнениям к уязвимым деталям ДВС.

Попадание грязного масла с абразивными частицами вызывает ускоренный износ подшипников, поршневых колец и масляного насоса. Также от этого страдают механизмы цепей регулировки и система вентиляции картера. Только полная регламентная замена смазочного материала способна максимально очистить систему и гарантировать стабильную долговременную работу двигателя.

ремонт авто проблемы советы автомобиль Мотор двигатель
Игорь Саджа - Редактор
Автор:
Игорь Саджа
