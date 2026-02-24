Механик назвал машины, которые сложно ремонтировать и дорого содержать

Jaguar F-Type R 75 2024 года. Фото: theautopian.com

Выбор надежного автомобиля часто базируется на привлекательном дизайне или статусе, однако настоящая цена владения оказывается только во время визита на сервис. Какие пять марок машин, которые из-за конструктивных особенностей и стоимости запчастей лучше не покупать.

Об этом GOBankingRates рассказал опытный механик и эксперт JustAnswer Крис Пайл.

Проблемные бренды

Список автомобилей, которые не рекомендуется покупать из-за сложностей с дальнейшим обслуживанием, возглавляют известные европейские производители. В перечень попали:

Volkswagen

Mercedes-Benz

Audi

Mini

Jaguar

Крис Пайл отметил, что хотя эти машины необязательно плохие по характеристикам, они создают много головной боли, которой покупатели не ожидают при выборе в автосалоне.

Работать с такими транспортными средствами трудно как владельцам самостоятельно, так и мастерам в сервисных центрах. Основная проблема заключается в сложности поиска технического специалиста за пределами официального дилерского центра, который бы согласился взяться за ремонт такие авто вне гарантии.

Высокая стоимость

Первым фактором становится высокая цена на запчасти и расходные материалы. Детали, масла, фильтры и другие компоненты для этих брендов стоят дорого. Даже плановое техническое обслуживание такое, как замена тормозных колодок или фильтров, требует значительно больших инвестиций по сравнению с массовыми марками.

Ситуацию осложняет почти полное отсутствие качественных неоригинальных запчастей на рынке. Часто владельцы вынуждены покупать только дорогие оригинальные детали от завода, потому что альтернатив просто не существует в свободной продаже. Простой ремонт, который на условном японском авто мог бы стоить 200 долларов, на автомобиле Mercedes может легко обойтись в 500 долларов или более из-за отсутствия конкуренции среди поставщиков компонентов.

Сложный доступ

Конструкция современных люксовых автомобилей делает доступ ко многим узлам под капотом крайне ограниченным. Все машины имеют большое количество деталей, но эти марки, кажется, пакуют все еще плотнее и сложнее для доступа. Обычная замена мелкой запчасти превращается в дорогостоящий процесс, потому что механику приходится снимать несколько крупных узлов только для того, чтобы добраться до места поломки.

Профессиональные ресурсы для мастеров также имеют ограничения по этим брендам. Эксперт рассказал, что тратит около 450 долларов ежемесячно на справочники по ремонту. Сервисы вынуждены покупать отдельные дорогие инструкции для каждой марки, что в итоге увеличивает стоимость нормочаса для конечного потребителя.

Профессиональная диагностика

Дополнительные трудности возникают на этапе компьютерной проверки систем автомобиля. Большинство стандартных диагностических сканеров просто не могут связаться с бортовыми системами люксовых европейских брендов. Когда оборудование не распознает ошибки компьютера, механики вынуждены использовать специальные дорогие инструменты или отправлять клиентов обратно к официальному дилеру.

Хотя такие машины предлагают исключительный комфорт и статус, скрытые расходы на их содержание могут стать неприятным сюрпризом в долгосрочной перспективе.