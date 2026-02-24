Механік назвав машини, які складно ремонтувати та дорого утримувати

Jaguar F-Type R 75 2024 року. Фото: theautopian.com

Вибір надійного автомобіля часто базується на привабливому дизайні чи статусі, проте справжня ціна володіння виявляється лише під час візиту на сервіс. Які пʼять марок машин, які через конструктивні особливості та вартість запчастин краще не купувати.

Про це GOBankingRates розповів досвідчений механік та експерт JustAnswer Кріс Пайл.

Проблемні бренди

Список автомобілів, які не рекомендується купувати через складнощі з подальшим обслуговуванням, очолюють відомі європейські виробники. До переліку потрапили:

Volkswagen

Mercedes-Benz

Audi

Mini

Jaguar

Кріс Пайл зазначив, що хоча ці машини не обов’язково погані за характеристиками, вони створюють багато головного болю, якого покупці не очікують під час вибору в автосалоні.

Працювати з такими транспортними засобами важко як власникам самостійно, так і майстрам у сервісних центрах. Основна проблема полягає у складності пошуку технічного спеціаліста за межами офіційного дилерського центру, який би погодився взятися за ремонт такі авто поза гарантією.

Висока вартість

Першим чинником стає висока ціна на запчастини та витратні матеріали. Деталі, оливи, фільтри та інші компоненти для цих брендів коштують дорого. Навіть планове технічне обслуговування таке, як заміна гальмівних колодок чи фільтрів, вимагає значно більших інвестицій порівняно з масовими марками.

Ситуацію ускладнює майже повна відсутність якісних неоригінальних запчастин на ринку. Часто власники змушені купувати лише дорогі оригінальні деталі від заводу, бо альтернатив просто не існує у вільному продажі. Простий ремонт, який на умовному японському авто міг би коштувати 200 доларів, на автомобілі Mercedes може легко обійтися у 500 доларів або більше через відсутність конкуренції серед постачальників компонентів.

Складний доступ

Конструкція сучасних люксових автомобілів робить доступ до багатьох вузлів під капотом вкрай обмеженим. Усі машини мають велику кількість деталей, але ці марки, здається, пакують усе ще щільніше та складніше для доступу. Звичайна заміна дрібної запчастини перетворюється на дорогий процес, бо механіку доводиться знімати декілька великих вузлів лише для того, щоб дістатися до місця поломки.

Професійні ресурси для майстрів також мають обмеження щодо цих брендів. Експерт розповів, що витрачає близько 450 доларів щомісяця на довідники з ремонту. Сервіси змушені купувати окремі дорогі інструкції для кожної марки, що зрештою збільшує вартість нормогодини для кінцевого споживача.

Професійна діагностика

Додаткові труднощі виникають на етапі комп'ютерної перевірки систем автомобіля. Більшість стандартних діагностичних сканерів просто не можуть зв'язатися з бортовими системами люксових європейських брендів. Коли обладнання не розпізнає помилки комп'ютера, механіки змушені використовувати спеціальні дорогі інструменти або відправляти клієнтів назад до офіційного дилера.

Хоча такі машини пропонують винятковий комфорт та статус, приховані витрати на їхнє утримання можуть стати неприємним сюрпризом у довгостроковій перспективі.