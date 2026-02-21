Чому навіть дрібний ремонт нового авто перетворюється на фінансову катастрофу

Ремонт автомобіля. Фото: freepik.com

Сучасні автомобілі стають дедалі складнішими, що прямо пропорційно впливає на вартість їхнього технічного обслуговування після дрібних інцидентів. Навіть звичайна заміна лобового скла або паркувальна пригода сьогодні можуть коштувати кілька тисяч євро.

Результати дослідження ADAC

Німецький автомобільний клуб ADAC провів аналіз середньої вартості ремонту популярних моделей після типових пошкоджень. З’ясувалося, що заміна лобового скла в авторизованому сервісному центрі коштує тисячі євро:

Volkswagen Golf — 2473 євро

— 2473 євро Ford Focus — 2215 євро

— 2215 євро Nissan Qashqai — 2133 євро

— 2133 євро Dacia Sandero — 1311 євро

— 1311 євро Fiat 500 — 1153 євро

— 1153 євро MG MG4 — 955 євро

Вартість відновлення

У разі легкого фронтального зіткнення на парковці, що вимагає заміни переднього бампера та фари, найдешевшим у ремонті виявився Fiat 500 з показником 3087 євро. Водночас для Skoda Fabia аналогічні роботи коштуватимуть 4853 євро, а для Toyota Corolla сума перевищує 5096 євро.

Ситуація з заднім бампером також демонструє високі ціни. Якщо для Dacia Sandero відновлення коштує 2113 євро, то для Volkswagen Golf сума зростає до 4952 євро. Цікаво, що преміальний Volvo XC60 у цьому сценарії обходиться у 3964 євро, що виявилося дешевшим за деякі моделі компактного класу.

Причини захмарних цін

Висока вартість зумовлена переходом на модульну конструкцію, де пошкодження невеликого елемента вимагає заміни всього вузла у зборі. Особливо дорого обходиться сучасна оптика: заміна лазерної фари на BMW 330e може коштувати понад 3300 євро, що майже вдвічі дорожче за світлодіодні аналоги.

Додатковим фактором є наявність численних датчиків систем допомоги водієві, які потребують складного калібрування після будь-якого втручання. Наприклад, у моделях Audi A3 чи Volkswagen Golf лише налаштування сенсорів на лобовому склі додає до рахунку близько 825 євро через необхідність залучення спеціалістів та додаткових робочих годин.