Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Почему даже мелкий ремонт нового авто стоит как б/у машина

Почему даже мелкий ремонт нового авто стоит как б/у машина

Ua ru
Дата публикации 21 февраля 2026 11:40
Почему даже за мелкий ремонт нового авто выставляют заоблачные счета
Ремонт автомобиля. Фото: freepik.com

Автомобили становятся сложнее, что сильно влияет на стоимость их технического обслуживания после мелких инцидентов на дороге. Даже обычная замена лобового стекла или ликвидация парковочного происшествия сегодня могут стоить несколько тысяч евро.

Об этом сообщил Interia Motoryzacja.

Реклама
Читайте также:

Результаты исследования ADAC

Немецкий автомобильный клуб ADAC провел анализ средней стоимости ремонта популярных моделей после типичных повреждений. Выяснилось, что замена лобового стекла в авторизованном сервисном центре стоит тысячи евро:

  • Volkswagen Golf — 2473 евро
  • Ford Focus — 2215 евро
  • Nissan Qashqai — 2133 евро
  • Dacia Sandero — 1311 евро
  • Fiat 500 — 1153 евро
  • MG MG4 — 955 евро

Стоимость восстановления

В случае легкого фронтального столкновения на парковке, требующего замены переднего бампера и фары, самым дешевым в ремонте оказался Fiat 500 с показателем 3087 евро. В то же время для Skoda Fabia аналогичные работы будут стоить 4853 евро, а для Toyota Corolla сумма превышает 5096 евро.

Ситуация с задним бампером также демонстрирует высокие цены. Если для Dacia Sandero восстановление стоит 2113 евро, то для Volkswagen Golf сумма возрастает до 4952 евро. Интересно, что премиальный Volvo XC60 в этом сценарии обходится в 3964 евро, что оказалось дешевле некоторых моделей компактного класса.

Также читайте:

Одно неудачное движение может уничтожить автоматическую коробку передач

Эксперт назвал подержанные автомобили со скрытыми проблемами

Причины заоблачных цен

Высокая стоимость обусловлена переходом на модульную конструкцию, где повреждение небольшого элемента требует замены всего узла в сборе. Особенно дорого обходится современная оптика: замена лазерной фары на BMW 330e может стоить более 3300 евро, что почти вдвое дороже светодиодных аналогов.

Дополнительным фактором является наличие многочисленных датчиков систем помощи водителю, которые требуют сложной калибровки после любого вмешательства. Например, в моделях Audi A3 или Volkswagen Golf только настройки сенсоров на лобовом стекле добавляет к счету около 825 евро из-за необходимости привлечения специалистов и дополнительных рабочих часов.

ремонт авто цены автомобиль стекло
Игорь Саджа - Редактор
Автор:
Игорь Саджа
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации