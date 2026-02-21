Почему даже за мелкий ремонт нового авто выставляют заоблачные счета

Ремонт автомобиля. Фото: freepik.com

Автомобили становятся сложнее, что сильно влияет на стоимость их технического обслуживания после мелких инцидентов на дороге. Даже обычная замена лобового стекла или ликвидация парковочного происшествия сегодня могут стоить несколько тысяч евро.

Результаты исследования ADAC

Немецкий автомобильный клуб ADAC провел анализ средней стоимости ремонта популярных моделей после типичных повреждений. Выяснилось, что замена лобового стекла в авторизованном сервисном центре стоит тысячи евро:

Volkswagen Golf — 2473 евро

— 2473 евро Ford Focus — 2215 евро

— 2215 евро Nissan Qashqai — 2133 евро

— 2133 евро Dacia Sandero — 1311 евро

— 1311 евро Fiat 500 — 1153 евро

— 1153 евро MG MG4 — 955 евро

Стоимость восстановления

В случае легкого фронтального столкновения на парковке, требующего замены переднего бампера и фары, самым дешевым в ремонте оказался Fiat 500 с показателем 3087 евро. В то же время для Skoda Fabia аналогичные работы будут стоить 4853 евро, а для Toyota Corolla сумма превышает 5096 евро.

Ситуация с задним бампером также демонстрирует высокие цены. Если для Dacia Sandero восстановление стоит 2113 евро, то для Volkswagen Golf сумма возрастает до 4952 евро. Интересно, что премиальный Volvo XC60 в этом сценарии обходится в 3964 евро, что оказалось дешевле некоторых моделей компактного класса.

Причины заоблачных цен

Высокая стоимость обусловлена переходом на модульную конструкцию, где повреждение небольшого элемента требует замены всего узла в сборе. Особенно дорого обходится современная оптика: замена лазерной фары на BMW 330e может стоить более 3300 евро, что почти вдвое дороже светодиодных аналогов.

Дополнительным фактором является наличие многочисленных датчиков систем помощи водителю, которые требуют сложной калибровки после любого вмешательства. Например, в моделях Audi A3 или Volkswagen Golf только настройки сенсоров на лобовом стекле добавляет к счету около 825 евро из-за необходимости привлечения специалистов и дополнительных рабочих часов.