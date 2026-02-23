Чому зниження ціни ремонту електрокарів не зменшує реальні витрати

Ціна ремонту електрокарів знижується, але справжні витрати в іншому
Вартість ремонту електромобілів після аварій почала поступово знижуватися, проте складність технічних робіт залишається значно вищою порівняно з традиційним транспортом. Останні дані вказують на зростання кількості звернень до страхових компаній Північної Америки попри уповільнення темпів продажів нових моделей.
Про це повідомив Cars Coops.
Складність ремонту
За даними компанії Mitchell, кількість страхових випадків з електрокарами зросла на 14% у США та на 24% у Канаді протягом 2025 року. Це відбувається на тлі певного охолодження споживчого інтересу, адже за даними Cox Automotive продажі нових електричних моделей впали приблизно на 2%.
"Через насичену електричну архітектуру та велику кількість сенсорів ці машини потребують додаткової діагностики. Складне програмне забезпечення та взаємопов’язані системи значно збільшують час кожного ремонту", — зазначив віцепрезидент компанії Mitchell Раян Манделл.
Вартість запчастин
Витрати на обслуговування електромобілів залишаються специфічними. Наприклад, 86% бюджету на деталі для електрокарів витрачається на оригінальні запчастини від виробників, тоді як для бензинових авто цей показник складає лише 62%.
Лише 13% компонентів електричного транспорту підлягають відновленню, що змушує майстрів частіше проводити повну заміну дорогих вузлів. Хоча середня ціна ремонту електромобіля в США знизилася на 5% з 6707 до 6395 доларів.
З усім тим, вища складність ремонту електрифікованих транспортних засобів відображається в їхньому рейтингу "калібрування на оцінку", який відстежує, як часто датчики та системи необхідно повторно калібрувати після ремонту. У 2025 році середня кількість переглядів становила 1,70 для електромобілів та 1,63 для гібридів порівняно з 1,54 для автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння.
