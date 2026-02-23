Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто Ціна ремонту електрокарів знижується, але справжні витрати в іншому

Ціна ремонту електрокарів знижується, але справжні витрати в іншому

Ua ru
Дата публікації: 23 лютого 2026 12:50
Чому зниження ціни ремонту електрокарів не зменшує реальні витрати
Ремонт електромобіля. Фото: autotrade.ie

Вартість ремонту електромобілів після аварій почала поступово знижуватися, проте складність технічних робіт залишається значно вищою порівняно з традиційним транспортом. Останні дані вказують на зростання кількості звернень до страхових компаній Північної Америки попри уповільнення темпів продажів нових моделей.

Про це повідомив Cars Coops.

Реклама
Читайте також:

Складність ремонту

За даними компанії Mitchell, кількість страхових випадків з електрокарами зросла на 14% у США та на 24% у Канаді протягом 2025 року. Це відбувається на тлі певного охолодження споживчого інтересу, адже за даними Cox Automotive продажі нових електричних моделей впали приблизно на 2%.

"Через насичену електричну архітектуру та велику кількість сенсорів ці машини потребують додаткової діагностики. Складне програмне забезпечення та взаємопов’язані системи значно збільшують час кожного ремонту", — зазначив віцепрезидент компанії Mitchell Раян Манделл.

Також читайте:

Чому Hyundai забороняє водіям дрібний ремонт електрокарів

Чому в Україні важко відремонтувати електромобіль

Вартість запчастин

Витрати на обслуговування електромобілів залишаються специфічними. Наприклад, 86% бюджету на деталі для електрокарів витрачається на оригінальні запчастини від виробників, тоді як для бензинових авто цей показник складає лише 62%.

Лише 13% компонентів електричного транспорту підлягають відновленню, що змушує майстрів частіше проводити повну заміну дорогих вузлів. Хоча середня ціна ремонту електромобіля в США знизилася на 5% з 6707 до 6395 доларів.

З усім тим, вища складність ремонту електрифікованих транспортних засобів відображається в їхньому рейтингу "калібрування на оцінку", який відстежує, як часто датчики та системи необхідно повторно калібрувати після ремонту. У 2025 році середня кількість переглядів становила 1,70 для електромобілів та 1,63 для гібридів порівняно з 1,54 для автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння.

ремонт авто електрокари ціни автомобіль електромобіль
Ігор Саджа - Редактор
Автор:
Ігор Саджа
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації