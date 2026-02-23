Чому зниження ціни ремонту електрокарів не зменшує реальні витрати

Ремонт електромобіля. Фото: autotrade.ie

Вартість ремонту електромобілів після аварій почала поступово знижуватися, проте складність технічних робіт залишається значно вищою порівняно з традиційним транспортом. Останні дані вказують на зростання кількості звернень до страхових компаній Північної Америки попри уповільнення темпів продажів нових моделей.

Складність ремонту

За даними компанії Mitchell, кількість страхових випадків з електрокарами зросла на 14% у США та на 24% у Канаді протягом 2025 року. Це відбувається на тлі певного охолодження споживчого інтересу, адже за даними Cox Automotive продажі нових електричних моделей впали приблизно на 2%.

"Через насичену електричну архітектуру та велику кількість сенсорів ці машини потребують додаткової діагностики. Складне програмне забезпечення та взаємопов’язані системи значно збільшують час кожного ремонту", — зазначив віцепрезидент компанії Mitchell Раян Манделл.

Вартість запчастин

Витрати на обслуговування електромобілів залишаються специфічними. Наприклад, 86% бюджету на деталі для електрокарів витрачається на оригінальні запчастини від виробників, тоді як для бензинових авто цей показник складає лише 62%.

Лише 13% компонентів електричного транспорту підлягають відновленню, що змушує майстрів частіше проводити повну заміну дорогих вузлів. Хоча середня ціна ремонту електромобіля в США знизилася на 5% з 6707 до 6395 доларів.

З усім тим, вища складність ремонту електрифікованих транспортних засобів відображається в їхньому рейтингу "калібрування на оцінку", який відстежує, як часто датчики та системи необхідно повторно калібрувати після ремонту. У 2025 році середня кількість переглядів становила 1,70 для електромобілів та 1,63 для гібридів порівняно з 1,54 для автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння.