Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Цена ремонта электрокаров снижается, но настоящие затраты в другом

Цена ремонта электрокаров снижается, но настоящие затраты в другом

Ua ru
Дата публикации 23 февраля 2026 12:50
Почему снижение цены ремонта электрокаров не уменьшает реальные расходы
Ремонт электромобиля. Фото: autotrade.ie

Стоимость ремонта электромобилей после аварий начала постепенно снижаться, однако сложность технических работ остается значительно выше по сравнению с традиционным транспортом. Последние данные указывают на рост количества обращений в страховые компании Северной Америки несмотря на замедление темпов продаж новых моделей.

Об этом сообщил Cars Coops.

Реклама
Читайте также:

Сложность ремонта

По данным компании Mitchell, количество страховых случаев с электрокарами выросло на 14% в США и на 24% в Канаде в течение 2025 года. Это происходит на фоне определенного охлаждения потребительского интереса, ведь по данным Cox Automotive продажи новых электрических моделей упали примерно на 2%.

"Из-за насыщенной электрической архитектуры и большого количества сенсоров эти машины требуют дополнительной диагностики. Сложное программное обеспечение и взаимосвязанные системы значительно увеличивают время каждого ремонта", — отметил вице-президент компании Mitchell Райан Манделл.

Также читайте:

Почему Hyundai запрещает водителям мелкий ремонт электрокаров

Почему в Украине трудно отремонтировать электромобиль

Стоимость запчастей

Расходы на обслуживание электромобилей остаются специфическими. Например, 86% бюджета на детали для электрокаров тратится на оригинальные запчасти от производителей, тогда как для бензиновых авто этот показатель составляет только 62%.

Лишь 13% компонентов электрического транспорта подлежат восстановлению, что заставляет мастеров чаще проводить полную замену дорогостоящих узлов. Хотя средняя цена ремонта электромобиля в США снизилась на 5% с 6707 до 6395 долларов.

Тем не менее более высокая сложность ремонта электрифицированных транспортных средств отражается в их рейтинге "калибровки на оценку", который отслеживает, как часто датчики и системы необходимо повторно калибровать после ремонта. В 2025 году среднее количество просмотров составило 1,70 для электромобилей и 1,63 для гибридов по сравнению с 1,54 для автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

ремонт авто электрокары цены автомобиль електромобиль
Игорь Саджа - Редактор
Автор:
Игорь Саджа
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации