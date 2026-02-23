Почему снижение цены ремонта электрокаров не уменьшает реальные расходы

Ремонт электромобиля. Фото: autotrade.ie

Стоимость ремонта электромобилей после аварий начала постепенно снижаться, однако сложность технических работ остается значительно выше по сравнению с традиционным транспортом. Последние данные указывают на рост количества обращений в страховые компании Северной Америки несмотря на замедление темпов продаж новых моделей.

Об этом сообщил Cars Coops.

Сложность ремонта

По данным компании Mitchell, количество страховых случаев с электрокарами выросло на 14% в США и на 24% в Канаде в течение 2025 года. Это происходит на фоне определенного охлаждения потребительского интереса, ведь по данным Cox Automotive продажи новых электрических моделей упали примерно на 2%.

"Из-за насыщенной электрической архитектуры и большого количества сенсоров эти машины требуют дополнительной диагностики. Сложное программное обеспечение и взаимосвязанные системы значительно увеличивают время каждого ремонта", — отметил вице-президент компании Mitchell Райан Манделл.

Стоимость запчастей

Расходы на обслуживание электромобилей остаются специфическими. Например, 86% бюджета на детали для электрокаров тратится на оригинальные запчасти от производителей, тогда как для бензиновых авто этот показатель составляет только 62%.

Лишь 13% компонентов электрического транспорта подлежат восстановлению, что заставляет мастеров чаще проводить полную замену дорогостоящих узлов. Хотя средняя цена ремонта электромобиля в США снизилась на 5% с 6707 до 6395 долларов.

Тем не менее более высокая сложность ремонта электрифицированных транспортных средств отражается в их рейтинге "калибровки на оценку", который отслеживает, как часто датчики и системы необходимо повторно калибровать после ремонта. В 2025 году среднее количество просмотров составило 1,70 для электромобилей и 1,63 для гибридов по сравнению с 1,54 для автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.