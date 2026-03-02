Коли вживане авто стає фінансовим тягарем, а ремонт помилкою

Механік працює з авто. Колаж: Новини.LIVE

Рішення про капітальний ремонт старого автомобіля часто перетворюється на складну математичну задачу. Коли підсумковий рахунок наближається до ринкової ціни машини, фахівці радять зупинитися.

Дорога трансмісія

Поломка автоматичної коробки передач вважається однією з найбільш витратних проблем для власників вживаних машин. За даними Kelley Blue Book, вартість ремонту або заміни цього агрегату в сучасних моделях може коливатися від 4000 до 30 000 доларів.

Навіть успішне усунення дефекту не гарантує суттєвого підвищення ціни автомобіля при перепродажі. Аналітики Cars and Motors Online наголошують, що при досягненні витрат рівня 50% від вартості авто продаж стає логічнішим кроком.

Капітальний ремонт

Відновлення двигуна вимагає значних фінансових вкладень, які часто сягають від 3000 до 20 000 доларів. Компанія WalletHub у своїх звітах зазначає, що страхові фірми зазвичай відмовляються від ремонту, якщо сума видатків перевищує ринкову вартість об’єкта.

Важливою ознакою критичного стану є наскрізна корозія силових елементів кузова. Коли витрати на відновлення перевищують 70% чи 80% від ціни автомобіля, подальше фінансування втрачає будь-який сенс, зауважують представники Automotive Simple.

Складна електроніка

Діагностика сотень датчиків та модулів керування в сучасних машинах вимагає дорогого обладнання та багато часу. Дослідження PulsePlots показують, що спроби полагодити застарілу електричну мережу часто призводять до виникнення нових несправностей.

Найбільший ризик становлять автомобілі після підтоплення, де вода пошкоджує приховані з’єднання. Фахівці VEHQ попереджають, що багато проблем з електронікою проявляються лише через кілька місяців після інциденту.