Чому використання нейтралки руйнує автоматичну коробку передач

Важіль коробки передач в положенні N. Фото: slashgear.com

Багато власників транспортних засобів з автоматичною трансмісією помилково використовують нейтральний режим під час руху або зупинок. Такі маніпуляції з селектором загрожують критичними поломками та передчасним виходом дорогого агрегату з ладу.

Про це написав Ukr.Media

Реклама

Читайте також:

Рух накатом

Перемикання селектора у положення N коробки з класичним гідротрансформатором під час довгих спусків призводить до перегріву та виникнення гідроудару. На швидкості понад 90 км/год подібні дії здатні повністю зруйнувати автоматичну коробку передач за короткий проміжок часу.

Сподівання на суттєву економію пального при коченні на нейтралі не справджуються. У стандартному режимі Drive система самостійно підбирає необхідну передачу та забезпечує ефективне гальмування двигуном без шкоди для внутрішніх вузлів.

Робота у заторі

Постійне використання нейтрального положення під час зупинок на світлофорах лише прискорює зношення механізмів. Справна коробка з чистим фільтром робочої рідини не зазнає перегріву чи надмірного навантаження при короткочасних паузах у русі.

Якщо є бажання зняти напругу з ноги, краще перевести важіль у режим паркінгу. Це надійно заблокує колеса та дозволить уникнути використання ручного гальма, яке є обов’язковим для безпечної стоянки на нейтральній передачі.

Також читайте:

Найнадійніші автоматичні коробки передач на вживаних машинах

Кращі вживані авто з автоматом за ціною до 10 000 доларів

Випадкове перемикання

Якщо селектор випадково опинився у позиції N під час їзди, заборонено негайно тиснути на акселератор. Порушення цього правила призведе до необхідності витрачати тисячі доларів на капітальний ремонт трансмісії через різкий удар по зубах шестерень.

Слід негайно прибрати ногу з педалі газу та зачекати на зниження обертів двигуна до рівня холостого ходу. Повертати важіль у ходовий режим можна лише після стабілізації роботи мотора, дочекавшись характерного поштовху, що свідчить про обрання передачі.

Нейтральний режим передбачений виробниками транспортних засобів виключно для транспортування несправної машини на буксирі. Але навіть у такій ситуації процедура вимагає суворого дотримання обмежень щодо дистанції та максимальної швидкості.