Почему использование нейтралки разрушает автоматическую коробку передач

Многие владельцы транспортных средств с автоматической трансмиссией ошибочно используют нейтральный режим во время движения или остановок. Такие манипуляции с селектором грозят критическими поломками и преждевременным выходом дорогостоящего агрегата из строя.

Движение накатом

Переключение селектора в положение N коробки с классическим гидротрансформатором во время длинных спусков приводит к перегреву и возникновению гидроудара. На скорости свыше 90 км/ч подобные действия способны полностью разрушить автоматическую коробку передач за короткий промежуток времени.

Надежды на существенную экономию топлива при качении на нейтрали не оправдываются. В стандартном режиме Drive система самостоятельно подбирает необходимую передачу и обеспечивает эффективное торможение двигателем без ущерба для внутренних узлов.

Работа в пробке

Постоянное использование нейтрального положения во время остановок на светофорах только ускоряет износ механизмов. Исправная коробка с чистым фильтром рабочей жидкости не испытывает перегрева или чрезмерной нагрузки при кратковременных паузах в движении.

Если есть желание снять напряжение с ноги, лучше перевести рычаг в режим паркинга. Это надежно заблокирует колеса и позволит избежать использования ручного тормоза, который является обязательным для безопасной стоянки на нейтральной передаче.

Случайное переключение

Если селектор случайно оказался в позиции N во время езды, запрещено немедленно давить на акселератор. Нарушение этого правила приведет к необходимости тратить тысячи долларов на капитальный ремонт трансмиссии из-за резкого удара по зубьям шестерен.

Следует немедленно убрать ногу с педали газа и подождать снижения оборотов двигателя до уровня холостого хода. Возвращать рычаг в ходовой режим можно лишь после стабилизации работы мотора, дождавшись характерного толчка, свидетельствующего об избрании передачи.

Нейтральный режим предусмотрен производителями транспортных средств исключительно для транспортировки неисправной машины на буксире. Но даже в такой ситуации процедура требует строгого соблюдения ограничений по дистанции и максимальной скорости.