Эксперты назвали самые надежные годы выпуска Toyota Corolla

Выбор подержанного автомобиля требует тщательного анализа статистики поломок и официальных отзывов. Японский седан Toyota Corolla, который с момента запуска был продан в количестве более 50 000 000 единиц, считается эталоном выносливости. Однако даже эта модель имеет как удачные, так и проблемные периоды производства.

Какие модели подержанные легендарного японского седана лучшие, а какие стоит обходить стороной рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на Car Buzz.

Удачные модели

Модель 2020 года выпуска признана лучшим вариантом с точки зрения долговечности. Кроме высоких оценок от RepairPal (4,5/5) и Car Edge (A+), этот автомобиль имел лишь незначительные замечания относительно наклеек грузоподъемности или работы фонарей заднего хода. Статистика жалоб для этой версии остается одной из самых низких в истории Corolla.

Версия 2021 года также демонстрирует отличные результаты и имеет высокие рейтинги надежности от RepairPal (4,5/5) и Car Edge (A+). Несмотря на единичные замечания к клапану обхода охлаждающей жидкости, общая конструкция остается очень выносливой. Большинство зафиксированных обращений владельцев касались второстепенных элементов, не влияющих на ресурс агрегатов.

Автомобили 2018 года завершают перечень рекомендованных к покупке с оценками от JD Power (86/100) и RepairPal (4,5/5). Хотя фиксировались случаи неисправности топливной помпы, техническое состояние большинства экземпляров оценивается как отличное. Интересно, что среди зафиксированных неудобств встречались даже жалобы на грызунов, которые повреждали изоляцию проводов.

Рискованный выбор

Наиболее проблемным периодом для седана стало десятое поколение, в частности 2009 год. Владельцы часто сталкивались с чрезмерным потреблением масла. Также фиксировались поломки водяной помпы на пробеге около 100 000 км и выход из строя трансмиссии после 220 000 км.

Автомобили 2010 года получили рекордные 17 отзывов от контролирующих органов. Кроме дефектов подушек безопасности и педали газа, серьезную угрозу представлял переключатель стеклоподъемников, способный вызвать пожар из-за расплавления. Жалобы на серьезные проблемы с тормозной системой лишь подтверждают низкое качество этого года выпуска.

Общая статистика указывает на необходимость избегать моделей 2009 и 2010 годов из-за риска внезапного отказа важных узлов. Зато новые поколения подтверждают репутацию марки как производителя одних из самых живучих машин в мире.