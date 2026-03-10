Видео
Гибриды с реально лучшим расходом топлива в 2026 году

Гибриды с реально лучшим расходом топлива в 2026 году

Дата публикации 10 марта 2026 19:45
Рейтинг гибридных авто с минимальным расходом бензина
Toyota Crown 2026 года. Фото: caranddriver.com

Стремительное подорожание топлива на фоне войны в Персидском заливе заставляет водителей искать эффективные альтернативы. Согласно исследованию Consumer Reports, современный авторынок предлагает большое количество гибридных вариантов, которые демонстрируют выдающиеся показатели экономичности в реальных дорожных условиях.

Об этом сообщил Jalopnik.

Седаны традиционно занимают первые позиции в рейтингах благодаря лучшей аэродинамике по сравнению с массивными автомобилями. Toyota Prius остается безоговорочным лидером сегмента, хотя рынок предлагает еще как минимум семь достойных вариантов с очень низким аппетитом.

  1. Toyota Prius: 4,6 л/100 км
  2. Hyundai Elantra Hybrid: 4,9 л/100 км
  3. Toyota Corolla Hybrid: 4,9 л/100 км
  4. Toyota Camry: 4,9 л/100 км
  5. Honda Civic Hybrid: 5,3 л/100 км
  6. Hyundai Sonata Hybrid: 5,3 л/100 км
  7. Toyota Crown: 5,6 л/100 км
  8. Honda Accord Hybrid: 5,9 л/100 км

Популярные кроссоверы с гибридным приводом

Современные кроссоверы с гибридными силовыми агрегатами доказывают, что большой клиренс не является препятствием для экономии. Если минимизация расходов является приоритетом, стоит обратить внимание на Kia Niro, хотя более просторные модели вроде Toyota Grand Highlander отстают от лидера всего на 1,5 л/100 км.

  1. Kia Niro: 5,2 л/100 км
  2. Toyota Corolla Cross Hybrid: 5,7 л/100 км
  3. Lexus NX Hybrid: 6,2 л/100 км
  4. Toyota Crown Signia: 6,4 л/100 км
  5. Lexus UX: 6,4 л/100 км
  6. Mazda CX-50 Hybrid: 6,4 л/100 км
  7. Kia Sportage Hybrid: 6,5 л/100 км
  8. Honda CR-V Hybrid: 6,7 л/100 км
  9. Hyundai Tucson Hybrid: 6,7 л/100 км
  10. Toyota Highlander Hybrid: 6,7 л/100 км
  11. Toyota Grand Highlander Hybrid: 6,7 л/100 км

Специальный транспорт

Пикапы обычно потребляют значительное количество бензина, однако внедрение гибридных технологий позволило улучшить ситуацию даже в этом классе. Полноразмерные грузовики все еще не достигают отметки в 6,7 л/100 км, но компактные версии уже демонстрируют очень хорошие результаты.

Также на рынке присутствует лишь один минивэн, который соответствует высоким критериям топливной эффективности. Для тех, кто ценит максимальный простор и комфорт для большой семьи, эта гибридная модель является безальтернативным выбором.

  1. Ford Maverick Hybrid: 6,4 л/100 км
  2. Toyota Sienna: 6,5 л/100 км

Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
