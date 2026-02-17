Видео
Популярные гибридные автомобили в Украине в 2026 году

Популярные гибридные автомобили в Украине в 2026 году

Ua ru
Дата публикации 17 февраля 2026 07:35
Популярные гибридные авто с расходом топлива от 1 л на 100 км в 2026 году
BMW X5 xDrive50e 2026 года. Фото: caranddriver.com

Стремительное развитие автомобильных технологий в 2026 году закрепило за гибридными моделями статус самого рационального выбора для украинских водителей. Сочетание топливной экономичности и независимости от зарядной инфраструктуры сделало такие авто ключевым трендом на отечественном рынке.

Об этом сообщил Global Electric.

Преимущества гибридных технологий

Технологический прогресс в области производства аккумуляторов позволил современным плагин-гибридам (PHEV) преодолевать более 100 км исключительно на электрической тяге. Такой показатель автономности полностью удовлетворяет ежедневные потребности при передвижении в пределах города без привлечения двигателя внутреннего сгорания.

На фоне актуальных цен на бензин водители все чаще выбирают установки, способные потреблять от 1,5 л/100 км до 4 л/100 км. Гибридные системы превратились в наиболее оправданный вариант для длительных поездок на большие расстояния, обеспечивая максимальную экономию при сохранении привычной мобильности.

  • Классические гибриды (HEV) не требуют внешней зарядки от розетки и остаются идеальными для пользователей, которые не имеют постоянного доступа к электрическим станциям.
  • Подзарядные гибриды (PHEV) оснащены большими батареями и фактически выполняют роль электрокаров с бензиновым генератором на борту. Это позволяет водителям выбирать между максимальной автономностью и возможностью экономить средства с помощью сетевого питания.

Неудобная правда о гибридных автомобилях

Какой тип гибридного авто стоит выбрать водителю

Технические лидеры

Toyota RAV4 Hybrid удерживает позиции абсолютного бестселлера благодаря обновленной системе полного привода и расходу топлива на уровне 4,6 л/100 км. Серьезную конкуренцию японскому кроссоверу составляет BYD Song Plus DM-i, который предлагает запас хода на электричестве до 150 км и общую дистанцию пробега более 1000 км на одном баке.

В премиальном сегменте значительным спросом пользуется BMW X5 xDrive50e, сочетающий мощность 490 л.с. с расходом топлива всего 1,8 л/100 км. Volkswagen Golf eHybrid демонстрирует максимальную эффективность с запасом хода на электротяге 142 км при среднем потреблении 1 л/100 км, а компактная Honda Civic Hybrid обеспечивает увлекательное управление с расходом 4,1 л/100 км.

авто Украина BMW экономия автомобиль Volkswagen Honda гибрид Toyota
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
