Критические проблемы гибридных автомобилей: исследование

Высокая техническая сложность подзарядных гибридных установок приводит к значительному увеличению количества неисправностей по сравнению с традиционными двигателями. Согласно последним данным анализа отзывов сотен тысяч владельцев, такие транспортные средства требуют ремонта гораздо чаще, чем ожидалось.

Об этом сообщил Interia Motoryzacja.

Авторитетная американская организация Consumer Reports провела масштабное исследование надежности на основе опыта 380 000 владельцев подзарядных гибридов (PHEV), выпущенных до 2025 года. Результаты показали, что такие авто вызывают на 80% больше проблем, чем обычные машины с двигателями внутреннего сгорания. Эксперты отмечают, что сочетание под одним капотом топливного мотора и электрической системы создает слишком много потенциальных точек отказа.

Наличие тягового аккумулятора вместе с блоками управления и сложной системой подзарядки повышает риски возникновения дефектов электроники. Интересно, что обычные гибриды без функции внешней подзарядки оказались надежнее традиционных бензиновых аналогов. Высокая стоимость обслуживания сложных узлов может измеряться в тысячах долларов, что нивелирует преимущества от низкого потребления топлива.

Антирейтинг надежности

Наименее надежными в исследовании оказались модели в сегментах компактных и люксовых кроссоверов. Владельцы Mazda CX-90 PHEV жаловались на многочисленные дефекты аккумуляторов и сбои в работе ассистентов водителя. Также низкие позиции занял Volvo XC60 из-за проблем с климатическими системами и электрическим оборудованием.

Трудности с эффективностью зарядки зафиксировали также у пользователей Ford Escape и Chrysler Pacifica. Однако некоторые модели смогли продемонстрировать высокий уровень качества даже при такой сложной конструкции. Положительные отзывы стабильно получают Toyota RAV4 и Kia Niro, которые при должном уходе не доставляют владельцам чрезмерных хлопот.