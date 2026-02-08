Критичні проблеми гібридних автомобілів: дослідження

Емблема PHEV на автомобілі. Фото: reviewgarage.com

Висока технічна складність підзарядних гібридних установок призводить до значного збільшення кількості несправностей порівняно з традиційними двигунами. Згідно з останніми даними аналізу відгуків сотень тисяч власників, такі транспортні засоби потребують ремонту набагато частіше ніж очікувалося.

Про це повідомив Interia Motoryzacja.

Реклама

Читайте також:

Технічна складність

Авторитетна американська організація Consumer Reports провела масштабне дослідження надійності на основі досвіду 380 000 власників підзарядних гібридів (PHEV), випущених до 2025 року. Результати продемонстрували що такі авто спричиняють на 80% більше проблем, ніж звичайні машини з двигунами внутрішнього згоряння. Експерти наголошують що поєднання під одним капотом паливного мотора та електричної системи створює занадто багато потенційних точок відмови.

Наявність тягового акумулятора разом з блоками керування та складною системою заряджання підвищує ризики виникнення дефектів електроніки. Цікаво що звичайні гібриди без функції зовнішньої підзарядки виявилися надійнішими за традиційні бензинові аналоги. Висока вартість обслуговування складних вузлів може вимірюватися у тисячах доларів що нівелює переваги від низького споживання пального.

Також читайте:

Електромобіль чи гібридне авто? Що краще

Що відбудеться, якщо не зарядити плагін-гібридне авто

Антирейтинг надійності

Найменш надійними у дослідженні виявилися моделі в сегментах компактних та люксових кросоверів. Власники Mazda CX-90 PHEV скаржилися на чисельні дефекти акумуляторів та збої у роботі асистентів водія. Також низькі позиції посів Volvo XC60 через проблеми з кліматичними системами та електричним обладнанням.

Труднощі з ефективністю заряджання зафіксували також у користувачів Ford Escape та Chrysler Pacifica. Проте деякі моделі змогли продемонструвати високий рівень якості навіть за такої складної конструкції. Позитивні відгуки стабільно отримують Toyota RAV4 та Kia Niro, які при належному догляді не завдають власникам надмірного клопоту.