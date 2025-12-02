Рейтинг надійності батарей плагін-гібридних автомобілів

Плагін-гібрид. Фото: bloomberg.com

Надійність батарей плагін-гібридних авто стає вирішальним фактором для покупців на вторинному ринку, і нове дослідження від ADAC та AVILOO розкрило, які виробники краще справляються з деградацією акумуляторів. Несподіваними лідерами рейтингу стали німецькі преміумбренди.

Про це повідомив Top Speed.

Реклама

Читайте також:

Німецький стандарт

Авторитетний німецький автомобільний клуб ADAC спільно з незалежним тестувальником батарей AVILOO дослідили понад 28 000 PHEV-авто від шести різних виробників.

Безумовним лідером рейтингу став Mercedes-Benz. Плагін-гібриди бренду зберігають близько 90% своєї початкової місткості навіть після пробігу 200 000 км. Важливо, що ступінь деградації був приблизно однаковим незалежно від того, чи використовувався автомобіль переважно в електричному режимі, чи на бензині.

Моделі BMW, які експлуатувалися переважно на бензині, також зберігали близько 90% здоров'я батареї через 200 000 км. Втім, якщо водій використовував автомобіль переважно в електричному режимі, показник падав до 77%, що вказує на більшу чутливість цих систем до частих циклів зарядки/розрядки.

Наступним у рейтингу виявився Volkswagen, чиї PHEV-моделі в середньому зберігали близько 85% місткості після 200 000 км.

Також читайте:

Перевірені мільйони гібридів: названі найнадійніші авто

Електромобіль чи гібридне авто: що краще

Проблеми з деградацією

Найгірші результати в тесті показав Mitsubishi, чиї моделі мали найбільшу деградацію та нестабільність показників. У плагін-гібридів марки, які часто використовувалися в режимі електромобіля, показник SoH опускався нижче 70% після 200 000 км пробігу. Навіть при помірному використанні електротяги їхня місткість знижувалася до рівня менш як 80% вже після 100 000 км, що є значним погіршенням порівняно з конкурентами.

Через меншу вибірку PHEV-автомобілів Ford з великим пробігом дані менш чіткі. Втім, у бренду спостерігалося помітне зниження місткості приблизно до 90% на ранніх етапах (близько 24 000 км), хоча згодом тенденція вирівнювалася.

Висновки для власників

Дослідження підтвердило, що, хоча деградація батареї неминуча, заміна акумуляторного блоку в сучасних плагін-гібридах є вкрай рідкісним явищем. Лише близько 1,5% PHEV, випущених з 2011 по 2023 рік, вимагали заміни батареї, а для автомобілів після 2015 року цей показник упав до 1%.

ADAC встановив очікувані мінімальні стандарти для вживаної батареї: