Рейтинг надежности батарей плагин-гибридных автомобилей

Надежность батарей плагин-гибридных авто становится решающим фактором для покупателей на вторичном рынке, и новое исследование от ADAC и AVILOO раскрыло, какие производители лучше справляются с деградацией аккумуляторов. Неожиданными лидерами рейтинга стали немецкие премиум-бренды.

Об этом сообщил Top Speed.

Немецкий стандарт

Авторитетный немецкий автомобильный клуб ADAC совместно с независимым тестировщиком батарей AVILOO исследовали более 28 000 PHEV-авто от шести разных производителей.

Безусловным лидером рейтинга стал Mercedes-Benz. Плагин-гибриды бренда сохраняют около 90% своей первоначальной емкости даже после пробега 200 000 км. Важно, что степень деградации была примерно одинаковой независимо от того, использовался ли автомобиль преимущественно в электрическом режиме или на бензине.

Модели BMW, которые эксплуатировались преимущественно на бензине, также сохраняли около 90% здоровья батареи через 200 000 км. Впрочем, если водитель использовал автомобиль преимущественно в электрическом режиме, показатель падал до 77%, что указывает на большую чувствительность этих систем к частым циклам зарядки/разрядки.

Следующим в рейтинге оказался Volkswagen, чьи PHEV-модели в среднем сохраняли около 85% емкости после 200 000 км.

Проблемы с деградацией

Худшие результаты в тесте показал Mitsubishi, чьи модели имели наибольшую деградацию и нестабильность показателей. У плагин-гибридов марки, которые часто использовались в режиме электромобиля, показатель SoH опускался ниже 70% после 200 000 км пробега. Даже при умеренном использовании электротяги их емкость снижалась до уровня менее 80% уже после 100 000 км, что является значительным ухудшением по сравнению с конкурентами.

Из-за меньшей выборки PHEV-автомобилей Ford с большим пробегом данные менее четкие. Впрочем, у бренда наблюдалось заметное снижение емкости примерно до 90% на ранних этапах (около 24 000 км), хотя впоследствии тенденция выравнивалась.

Выводы для владельцев

Исследование подтвердило, что, хотя деградация батареи неизбежна, замена аккумуляторного блока в современных плагин-гибридах является крайне редким явлением. Лишь около 1,5% PHEV, выпущенных с 2011 по 2023 год, требовали замены батареи, а для автомобилей после 2015 года этот показатель упал до 1%.

