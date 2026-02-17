Відео
Головна Авто Популярні гібридні автомобілі в Україні у 2026 році

Популярні гібридні автомобілі в Україні у 2026 році

Дата публікації: 17 лютого 2026 07:35
Популярні гібридні авто з витратою палива від 1 л на 100 км у 2026 році
BMW X5 xDrive50e 2026 року. Фото: caranddriver.com

Стрімкий розвиток автомобільних технологій у 2026 році закріпив за гібридними моделями статус найраціональнішого вибору для українських водіїв. Поєднання паливної економічності та незалежності від зарядної інфраструктури зробило такі авто ключовим трендом на вітчизняному ринку.

Про це повідомив Global Electric.

Переваги гібридних технологій

Технологічний прогрес у галузі виробництва акумуляторів дозволив сучасним плагін-гібридам (PHEV) долати понад 100 км виключно на електричній тязі. Такий показник автономності повністю задовольняє щоденні потреби під час пересування у межах міста без залучення двигуна внутрішнього згоряння.

На тлі актуальних цін на бензин водії все частіше обирають установки, що здатні споживати від 1,5 л/100 км до 4 л/100 км. Гібридні системи перетворилися на найбільш виправданий варіант для тривалих поїздок на великі відстані, забезпечуючи максимальну економію при збереженні звичної мобільності.

  • Класичні гібриди (HEV) не потребують зовнішньої зарядки від розетки і залишаються ідеальними для користувачів, які не мають постійного доступу до електричних станцій.
  • Підзарядні гібриди (PHEV) оснащені великими батареями та фактично виконують роль електрокарів з бензиновим генератором на борту. Це дозволяє водіям обирати між максимальною автономністю та можливістю економити кошти за допомогою мережевого живлення.

Незручна правда про гібридні автомобілі

Який тип гібридного авто варто обрати водію

Технічні лідери

Toyota RAV4 Hybrid утримує позиції абсолютного бестселера завдяки оновленій системі повного приводу та витраті пального на рівні 4,6 л/100 км. Серйозну конкуренцію японському кросоверу складає BYD Song Plus DM-i, який пропонує запас ходу на електриці до 150 км та загальну дистанцію пробігу понад 1000 км на одному баку.

У преміальному сегменті значним попит має BMW X5 xDrive50e, що поєднує потужність 490 к.с. з витратою палива лише 1,8 л/100 км. Volkswagen Golf eHybrid демонструє максимальну ефективність з запасом ходу на електротязі 142 км при середньому споживанні 1 л/100 км, а компактна Honda Civic Hybrid забезпечує захопливе керування з витратою 4,1 л/100 км.

авто Україна BMW економія автомобіль Volkswagen Honda гібрид Toyota
Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
