Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто Гібриди з реально найкращою витратою палива у 2026 році

Гібриди з реально найкращою витратою палива у 2026 році

Ua ru
Дата публікації: 10 березня 2026 19:45
Рейтинг гібридних авто з мінімальною витратою бензину
Toyota Crown 2026 року. Фото: caranddriver.com

Стрімке подорожчання пального на тлі війни у Перській затоці змушує водіїв шукати ефективні альтернативи. Згідно з дослідженням Consumer Reports, сучасний авторинок пропонує велику кількість гібридних варіантів, які демонструють видатні показники економічності в реальних дорожніх умовах.

Про це повідомив Jalopnik.

Реклама
Читайте також:

Гібридні седани

Седани традиційно займають перші позиції в рейтингах завдяки кращій аеродинаміці порівняно з масивними автомобілями. Toyota Prius залишається беззаперечним лідером сегмента, хоча ринок пропонує ще як мінімум сім достойних варіантів з дуже низьким апетитом.

  1. Toyota Prius: 4,6 л/100 км
  2. Hyundai Elantra Hybrid: 4,9 л/100 км
  3. Toyota Corolla Hybrid: 4,9 л/100 км
  4. Toyota Camry: 4,9 л/100 км
  5. Honda Civic Hybrid: 5,3 л/100 км
  6. Hyundai Sonata Hybrid: 5,3 л/100 км
  7. Toyota Crown: 5,6 л/100 км
  8. Honda Accord Hybrid: 5,9 л/100 км

Популярні кросовери

Сучасні кросовери з гібридними силовими агрегатами доводять, що великий кліренс не є перешкодою для економії. Якщо мінімізація витрат є пріоритетом, варто звернути увагу на Kia Niro, хоча просторіші моделі на кшталт Toyota Grand Highlander відстають від лідера лише на 1,5 л/100 км.

  1. Kia Niro: 5,2 л/100 км
  2. Toyota Corolla Cross Hybrid: 5,7 л/100 км
  3. Lexus NX Hybrid: 6,2 л/100 км
  4. Toyota Crown Signia: 6,4 л/100 км
  5. Lexus UX: 6,4 л/100 км
  6. Mazda CX-50 Hybrid: 6,4 л/100 км
  7. Kia Sportage Hybrid: 6,5 л/100 км
  8. Honda CR-V Hybrid: 6,7 л/100 км
  9. Hyundai Tucson Hybrid: 6,7 л/100 км
  10. Toyota Highlander Hybrid: 6,7 л/100 км
  11. Toyota Grand Highlander Hybrid: 6,7 л/100 км

Також читайте:

Створено унікальне гібридне авто з дизельним двигуном

Японське гібридне авто може живити дім електрикою протягом тижня

Спеціальний транспорт

Пікапи зазвичай споживають значну кількість бензину, проте впровадження гібридних технологій дозволило покращити ситуацію навіть у цьому класі. Повнорозмірні вантажівки все ще не досягають позначки у 6,7 л/100 км, але компактніші версії вже демонструють дуже гарні результати.

Також на ринку присутній лише один мінівен, який відповідає високим критеріям паливної ефективності. Для тих, хто цінує максимальний простір та комфорт для великої родини, ця гібридна модель є безальтернативним вибором.

  1. Ford Maverick Hybrid: 6,4 л/100 км
  2. Toyota Sienna: 6,5 л/100 км

рейтинг бензин авто Ford паливо економія автомобіль пальне Honda гібрид Toyota
Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації