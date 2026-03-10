Рейтинг гібридних авто з мінімальною витратою бензину

Toyota Crown 2026 року. Фото: caranddriver.com

Стрімке подорожчання пального на тлі війни у Перській затоці змушує водіїв шукати ефективні альтернативи. Згідно з дослідженням Consumer Reports, сучасний авторинок пропонує велику кількість гібридних варіантів, які демонструють видатні показники економічності в реальних дорожніх умовах.

Про це повідомив Jalopnik.

Гібридні седани

Седани традиційно займають перші позиції в рейтингах завдяки кращій аеродинаміці порівняно з масивними автомобілями. Toyota Prius залишається беззаперечним лідером сегмента, хоча ринок пропонує ще як мінімум сім достойних варіантів з дуже низьким апетитом.

Toyota Prius: 4,6 л/100 км Hyundai Elantra Hybrid: 4,9 л/100 км Toyota Corolla Hybrid: 4,9 л/100 км Toyota Camry: 4,9 л/100 км Honda Civic Hybrid: 5,3 л/100 км Hyundai Sonata Hybrid: 5,3 л/100 км Toyota Crown: 5,6 л/100 км Honda Accord Hybrid: 5,9 л/100 км

Популярні кросовери

Сучасні кросовери з гібридними силовими агрегатами доводять, що великий кліренс не є перешкодою для економії. Якщо мінімізація витрат є пріоритетом, варто звернути увагу на Kia Niro, хоча просторіші моделі на кшталт Toyota Grand Highlander відстають від лідера лише на 1,5 л/100 км.

Kia Niro: 5,2 л/100 км Toyota Corolla Cross Hybrid: 5,7 л/100 км Lexus NX Hybrid: 6,2 л/100 км Toyota Crown Signia: 6,4 л/100 км Lexus UX: 6,4 л/100 км Mazda CX-50 Hybrid: 6,4 л/100 км Kia Sportage Hybrid: 6,5 л/100 км Honda CR-V Hybrid: 6,7 л/100 км Hyundai Tucson Hybrid: 6,7 л/100 км Toyota Highlander Hybrid: 6,7 л/100 км Toyota Grand Highlander Hybrid: 6,7 л/100 км

Спеціальний транспорт

Пікапи зазвичай споживають значну кількість бензину, проте впровадження гібридних технологій дозволило покращити ситуацію навіть у цьому класі. Повнорозмірні вантажівки все ще не досягають позначки у 6,7 л/100 км, але компактніші версії вже демонструють дуже гарні результати.

Також на ринку присутній лише один мінівен, який відповідає високим критеріям паливної ефективності. Для тих, хто цінує максимальний простір та комфорт для великої родини, ця гібридна модель є безальтернативним вибором.