Енергетична незалежність: японський гібрид живить дім світлом майже тиждень

Toyota RAV4 2026 року. Фото: Toyota

Для України, яка постійно стикається з наслідками ворожих обстрілів енергомережі та тривалими відключеннями світла, можливість використання авто як потужного павербанка була б доречною. Нова модифікація кросовера Toyota RAV4 Plug-In Hybrid здатна підтримувати роботу побутової техніки в оселі протягом багатьох діб.

Про це повідомив Motor1.

Корисна функція

Компанія Toyota офіційно анонсувала вихід на японський ринок моделі RAV4 Plug-In Hybrid з підтримкою спеціального режиму HV power supply. Ця система дозволяє використовувати автомобіль як джерело змінного струму для побутових потреб у моменти повного відключення основної електромережі.

Представники Toyota наголошують, що японська модифікація кросовера отримала значно ширші можливості порівняно з версіями для інших регіонів. Технологія фактично виконує роль мобільної енергосистеми, що робить транспортний засіб незамінним інструментом для виживання у надзвичайних ситуаціях.

Технічні можливості

За даними компанії Toyota, розетка в автомобілі видає напругу 100 В, що є стандартом для японських домогосподарств. Максимальна вихідна потужність складає 1,5 кВт, що дозволяє одночасно підтримувати функціонування декількох критично важливих побутових пристроїв.

Експерти Toyota підрахували, що при середньому рівні споживання енергії близько 400 Вт кросовер здатний забезпечувати будинок струмом протягом 6,5 днів. Такої виняткової тривалості вдалося досягти завдяки інтелектуальному поєднанню заряду акумулятора та генерації енергії бензиновим двигуном.

Енергетична витривалість

Порівняльні дані показують, що за тривалістю автономної роботи цей гібрид випереджає навіть значно потужніші електричні моделі. Для порівняння, американський пікап Ford F-150 Lightning при піковому навантаженні 9,6 кВт може живити оселю лише близько трьох діб. Попри меншу пікову потужність, японська розробка демонструє вищу ефективність саме для довгострокової підтримки життєдіяльності будинку.