Чому репутація Toyota опинилася загрозою

Компанія Toyota стикається з низкою технічних та репутаційних проблем, що призвели до падіння рейтингів задоволеності власників. Попри статус лідера ринку, масові відкликання авто та судові позови за таємне стеження за водіями створюють нові ризики для виробника.

Технічні збої та відкликання

Позаяк обсяги виробництва Toyota залишаються величезними, кількість відкликаних машин також демонструє зростання. Дослідницька компанія Consumer Reports зафіксувала коливання в рейтингах надійності, де на початку 2025 року перше місце посів бренд Subaru, посунувши флагманську марку Toyota на третю позицію. Хоча згодом автовиробник повернув лідерство, така нестабільність вказує на певні системні прорахунки в каталозі моделей.

Торік виробник опинився на другому місці в антирейтингу відкликань у США, де під сервісні кампанії потрапили 3 200 000 потенційно несправних транспортних засобів. За даними USA Facts, це становить значну частку від загального обсягу ринку. Серед резонансних випадків NHTSA виділяють проблеми з задніми осями та трансмісіями у моделі Tacoma, а також ризики самозаймання спортивних версій GR Corolla.

Втрата інженерної простоти

Перехід від класичних моторів V8 до складніших V6 з подвійним турбонаддувом у 2021 році став справжнім викликом для звичної надійності марки. Нова конструкція забезпечила високий крутний момент для буксирування вантажів, але виявилася технічно складнішою через велику кількість рухомих частин та вищий внутрішній тиск. Це рішення відійшло від традиційної філософії бренду, яка базувалася на простоті та легкості в обслуговуванні.

У 2024 році компанія змушена була відкликати понад 100 000 одиниць пікапів Tundra та позашляховиків Lexus LX через критичний виробничий дефект. Внаслідок порушення технологічних процесів усередині агрегатів залишалася дрібна металева стружка, яка призводила до раптової відмови двигуна. Як зазначають у Consumer Reports, низькі оцінки задоволеності власників новими моделями Tundra, а на додачу ще й електричним кросовером bZ4X суттєво послабили позиції бренду.

Судові позови

У 2026 році репутація марки постраждала через судовий позов у штаті Флорида, де власник популярного кросовера RAV4 звинуватив компанію в таємному збиранні телеметричних даних. Згідно з матеріалами справи, інформація про звички водіння використовувалася для формування профілю, що призвів до необґрунтованого зростання страхових тарифів для користувача. Це викликало хвилю занепокоєння серед власників авто, які побоюються неконтрольованого розповсюдження приватної інформації.

Представники Toyota аргументують, що збирання даних відбувається за згодою водія при активації онлайн-сервісів, проте в договорах відсутня чітка вказівка на право продажу цих відомостей третім особам. Подібні претензії раніше висувалися до компанії GM, якій заборонили продаж даних без явної згоди клієнтів. Позаяк сучасні мультимедійні системи стають дедалі складнішими, питання захисту цифрового простору водія виходить на перший план.