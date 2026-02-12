Почему репутация Toyota оказалась под угрозой

Toyota BZ 2026 года. Фото: taylortoyota.ca

Компания Toyota сталкивается с рядом технических и репутационных проблем, которые привели к падению рейтингов удовлетворенности владельцев. Несмотря на статус лидера рынка, массовые отзывы авто и судебные иски за тайную слежку за водителями создают новые риски для производителя.

Об этом написал Slash Gear.

Технические сбои и отзывы

Поскольку объемы производства Toyota остаются огромными, количество отозванных машин также демонстрирует рост. Исследовательская компания Consumer Reports зафиксировала колебания в рейтингах надежности, где в начале 2025 года первое место занял бренд Subaru, подвинув флагманскую марку Toyota на третью позицию. Хотя впоследствии автопроизводитель вернул лидерство, такая нестабильность указывает на определенные системные просчеты в каталоге моделей.

В прошлом году производитель оказался на втором месте в антирейтинге отзывов в США, где под сервисные кампании попали 3 200 000 потенциально неисправных транспортных средств. По данным USA Facts, это составляет значительную долю от общего объема рынка. Среди резонансных случаев NHTSA выделяют проблемы с задними осями и трансмиссиями у модели Tacoma, а также риски самовозгорания спортивных версий GR Corolla.

Потеря инженерной простоты

Переход от классических моторов V8 к более сложным V6 с двойным турбонаддувом в 2021 году стал настоящим вызовом для привычной надежности марки. Новая конструкция обеспечила высокий крутящий момент для буксировки грузов, но оказалась технически более сложной из-за большого количества движущихся частей и высокого внутреннего давления. Это решение отошло от традиционной философии бренда, которая базировалась на простоте и легкости в обслуживании.

В 2024 году компания вынуждена была отозвать более 100 000 единиц пикапов Tundra и внедорожников Lexus LX из-за критического производственного дефекта. Вследствие нарушения технологических процессов внутри агрегатов оставалась мелкая металлическая стружка, которая приводила к внезапному отказу двигателя. Как отмечают в Consumer Reports, низкие оценки удовлетворенности владельцев новыми моделями Tundra, а вдобавок еще и электрическим кроссовером bZ4X существенно ослабили позиции бренда.

Судебные иски

В 2026 году репутация марки пострадала из-за судебного иска в штате Флорида, где владелец популярного кроссовера RAV4 обвинил компанию в тайном сборе телеметрических данных. Согласно материалам дела, информация о привычках вождения использовалась для формирования профиля, что привело к необоснованному росту страховых тарифов для пользователя. Это вызвало волну беспокойства среди владельцев авто, которые опасаются неконтролируемого распространения частной информации.

Представители Toyota аргументируют, что сбор данных происходит с согласия водителя при активации онлайн-сервисов, однако в договорах отсутствует четкое указание на право продажи этих сведений третьим лицам. Подобные претензии ранее выдвигались к компании GM, которой запретили продажу данных без явного согласия клиентов. Так как современные мультимедийные системы становятся все более сложными, вопрос защиты цифрового пространства водителя выходит на первый план.