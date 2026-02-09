Видео
Главная Авто Стала известна надежность моделей Toyota в 2026 году

Стала известна надежность моделей Toyota в 2026 году

Дата публикации 9 февраля 2026 17:40
Триумф консерватизма: рейтинг самых выносливых моделей Toyota в 2026 году
Toyota Crown 2026 года. Фото: caranddriver.com

В 2026 году автомобили марки Toyota в очередной раз подтвердили репутацию надежных транспортных средств благодаря проверенным годами инженерным решениям. Анализ текущего модельного ряда базируется на объективных данных JD Power и отзывах тысяч владельцев, что позволяет выделить фаворитов по уровню долговечности.

Об этом написал Top Speed.

Читайте также:

Лидеры надежности

Toyota Crown возглавила список с показателем 82 балла из 100. Этот седан высшего класса предлагается исключительно как гибрид, используя узлы и агрегаты, которые уже доказали свою эффективность в масштабах всего модельного ряда компании. Хотя внутренние технологии стремятся к премиальному сегменту, механическая основа остается консервативной, что минимизирует риски серьезных поломок. По официальным данным, для модели зафиксирован лишь 1 отзыв в 2025 году. Покупателям подержанных авто стоит быть осторожными с экземплярами 2023 года.

Культовая Toyota Corolla получила 81 балл. Модель 2026 года спроектирована так, чтобы выдерживать длительные нагрузки без перегрева и преждевременного износа деталей. Глобальные объемы производства позволяют корпорации быстро выявлять и устранять потенциальные дефекты еще на этапе сборки. Для актуального поколения зафиксирован один отзыв в 2025 году. Среди подержанных вариантов худшими считаются авто 2001-2003 и 2009 модельных годов.

Модель Toyota Camry удерживает высокую планку с результатом 80 баллов. Переход на полностью гибридную линейку не навредил репутации, поскольку производитель использовал наиболее надежные компоненты из собственного портфолио. Двигатели работают в умеренных режимах, а трансмиссии настроены на плавность, что способствует длительному сроку службы. В 2025 году зафиксирован один сервисный отзыв. Больше всего нареканий среди подержанных машин традиционно вызывают экземпляры 2007-2009 годов.

Также читайте:

Toyota получила неожиданную проблему с популярным кроссовером RAV4

Toyota возрождает свой культовый двигатель

Технологические вызовы

Toyota GR86 оценена в 79 баллов, что является отличным результатом для заднеприводного спортивного купе. Благодаря атмосферному двигателю объемом 2,4 л автомобиль лишен сложностей, присущих турбированным аналогам. Однако надежность здесь напрямую зависит от дисциплины технического обслуживания и стиля вождения владельца. Модель имела два отзыва в 2025 году, а наиболее проблемным для покупки на вторичном рынке считается 2019 год.

Гибрид Toyota Prius набрал 75 баллов, что объясняется его ролью главного инноватора в линейке. Модель 2026 года использует усовершенствованную систему пятого поколения с двигателем объемом 2 л, где акцент сделан на эффективность и современное программное обеспечение. Именно из-за внедрения новейших систем помощи водителю и инфотейнмента статистика фиксирует мелкие программные сбои. Модель имеет один отзыв в 2025 году, а худшим периодом для выбора подержанного авто является 2005-2012 годы.

Минивэн Toyota Sienna замыкает рейтинг с показателем 71 балл из-за интенсивных условий эксплуатации и сложности систем. Гибридная установка объемом 2,5 л обеспечивает экономичность на уровне 6,7 л/100 км, однако большое количество электроприводов и активных систем безопасности несколько снижает общий балл надежности. В 2025 году был зафиксирован один отзыв. Покупателям подержанных минивэнов рекомендуется избегать моделей 2000-2003 годов, которые имели наибольшее количество технических нареканий.

Модели GR Supra, GR Corolla и версия Prius Plug-In пока не имеют актуального рейтинга надежности из-за ограниченного количества статистических данных для анализа в 2026 году.

Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
